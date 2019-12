Tirage de la Coupe du monde : l’Allemagne avec la Chine, l’Espagne et l’Afrique du Sud

L’équipe d’Allemagne féminine rencontre la Chine, l’Espagne et l’Afrique du Sud dans le Groupe B lors de la Coupe du monde 2019 qui se tiendra en France (du 7 juin au 7 juillet 2019). C'est le résultat du tirage au sort effectué par l'ancienne sélectionneuse nationale Steffi Jones samedi soir à la Seine Musicale à Paris.

Premier match contre la Chine

L’équipe de l’entraîneuse Martina Voss-Tecklenburg disputera son match d’ouverture le 8 juin à Rennes. Quatre jours plus tard, l’Allemagne affrontera l’Espagne, deux fois vainqueur de la compétition, à Valenciennes et jouera son dernier match à Montpellier le 17 juin contre l’Afrique du Sud.

Le match d’ouverture de la compétition aura lieu au Parc des Princes où la France affrontera la Corée du Sud le 7 juillet. Les deux premiers des six groupes de quatre équipes seront qualifiés en huitièmes de finale ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Les huitièmes de finales se tiendront entre le 22 et 25 juin. Les deux demi-finales se joueront les 2 et 3 juillet tandis que la finale aura lieu le 7 juillet à Lyon.

La sélection allemande, qui avait terminé quatrième lors de la Coupe du monde 2015 au Canada, était tête de série aux côtés de la France, des États-Unis, de l’Angleterre, du Canada et de l’Australie. L’équipe se retrouvera en janvier pour participer à un camp d’entraînement en Espagne à Marbella. En mars, un stage d'entraînement avec des matches internationaux dans le pays hôte vous donnera un avant-goût de la Coupe du Monde, et le 6 avril, un test est prévu en Suède.

Les groupes de la Coupe du monde

Groupe A : France, Corée du Sud, Norvège, Nigeria



Groupe B : Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud



Groupe C : Australie, Italie, Brasilien, Jamaïque



Groupe D : Angleterre, Écosse, Argentine, Japon



Groupe E : Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas



Groupe F: USA, Thaïlande, Chili, Suède

[dfb]