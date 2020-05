Tirage au sort des demi-finales de la coupe d’Allemagne féminine

Les quarts de finale de lane seront pas joués avant les 2 et 3 juin mais le tirage au sort pour déterminer les demi-finales a eu lieu aujourd’hui. Le vainqueur du match entre l’et lerecevra soit lesoit le, dont le match se jouera le 3 juin à 19h. Pour la deuxième demi-finale, c’est le gagnant du match entre leet lequi rencontrera le meilleur entre leet le. Les quatre demi-finalistes s’affronteront les 10 et 11 juin. Le match entre Potsdam et Essen aura lieu le mercredi 3 juin à 13h15. La rencontre entre Leverkusen et Hoffenheim sera diffusée le mardi 2 juin à 14h, celle entre Bielefeld et le SC Sand le mercredi 3 juin à 13h tandis que le match entre Gütersloh et Wolfsburg aura lieu à 19h. Tous les matchs, des quarts de finale jusqu’à la finale à Cologne le 4 juillet 2020, seront joués à huis clos.

Rencontres de demi-finales (10 et 11 juin 2020)

Le vainqueur du match Arminia Bielefeld/SC Sand contre le vainqueur du match FSV Gütersloh 09/VfL Wolfsburg

Le Vainqueur du match Bayer Leverkusen/TSG Hoffenheim contre le vainqueur du match FFC Turbine Potsdam/SGS Essen