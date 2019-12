Tirage au sort de la phase de groupes du mondial ce samedi à 18h

L’excitation avant le mondial augmente d’un cran chez Martina Voss-Tecklenburg pour son premier déplacement professionnel en tant que sélectionneuse. Le tirage au sort de la Coupe du monde féminine (du 7 juin au 7 juillet 2019) se déroule ce samedi à "La Seine Musicale" de Paris (à partir de 18h, en direct sur YouTube).

« Nous attendons toutes avec impatience la Coupe du monde et le tirage au sort. Nous avons hâte de connaître nos adversaires lors de la phase de groupes », a déclaré la sélectionneuse de 50 ans, qui avait annoncé lors de sa présentation la semaine dernière : « Je veux gagner des titres. » L'Allemagne, deux fois championne du monde, est tête de série, de même que le pays hôte (qui sera dans le groupe A), les États-Unis, tenants du titre, l’Angleterre, troisième de la dernière Coupe du monde, le Canada et l’Australie.

« Exploiter chaque seconde »

De gros morceaux composent le chapeau 2. Les championnes d'Europe néerlandaises, les vice-championnes du monde japonaises et l'Espagne pourraient se retrouver avec les Allemandes. Les deux premiers des six groupes de quatre et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Une fois l’identité des adversaires connue, place à l’organisation. « Nous pourrons alors concrétiser nos plans pour le tournoi et définir les adversaires pour nos matchs amicaux », a déclaré Voss-Tecklenburg, qui sera accompagnée, entre autres, par Joti Chatzialexiou, directeur sportif des équipes nationales, Patrizia Hell, responsable du bureau de la sélection féminine allemande, et Maike Seuren, manager d’équipe.

Il ne reste plus beaucoup de temps à la nouvelle sélectionneuse de préparer son équipe, 184 jours avant le début de la phase finale dans la capitale française. « Nous allons exploiter chaque jour et chaque seconde », explique Voss-Tecklenburg, qui va rassembler ses protégées mi-janvier lors d'un camp d'entraînement à Marbella, en Espagne, pour de plus amples connaissances. Il y aura en mars un avant-goût de mondial avec un stage de préparation et des matches amicaux en France, puis un nouveau match amical est prévu en Suède un mois plus tard.

La phase finale se déroulera dans neuf villes. Le match d'ouverture aura lieu au Parc des Princes à Paris, les demi-finales et la finale à Lyon. Les autres villes hôtes sont Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Reims, Rennes et Valenciennes.

Les chapeaux

Chapeau 1 : France, États-Unis, Allemagne, Angleterre, Canada, Australie

Chapeau 2 : Pays-Bas, Japon, Suède, Brésil, Espagne, Norvège

Chapeau 3 : Corée du Sud, Chine, Italie, Nouvelle-Zélande, Écosse, Thaïlande

Chapeau 4 : Argentine, Chili, Nigeria, Cameroun, Afrique du Sud, Jamaïque

