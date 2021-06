Timo Werner : « On a assez attendu »

À quelques jours de l’entrée en lice de la Mannschaft à l’EURO 2020 face à l’équipe de France, l’attaquant Timo Werner a répondu aux questions ce samedi en conférence de presse. Retrouvez-en ici les principales déclarations.

Timo Werner au sujet…

… de l’attente avant l’entrée en lice : On a tous hâte de débuter cet EURO, qui est une compétition spéciale. On débute relativement tard, ce qui est agréable. On regarde beaucoup de football en attendant. Mais on a assez attendu, et on est prêt.

… du bloc Bayern/Chelsea au sein de la Mannschaft : C’est une bonne chose d’avoir un bloc de joueurs issus du même club. Les deux blocs sont bien différents, car le football en Bundesliga est différent de la Premier League.

… de son année en Angleterre : Nous avons remporté la Ligue des champions et j’ai progressé dans de nombreux domaines. Mais je dois aussi faire preuve d’autocritique, car j’aurais pu marquer davantage. Les attaquants connaissent toujours une saison où les choses ne se déroulent pas très bien. Le principal est que je me mette toujours en bonne position pour marquer, même si j’aurais pu être plus adroit dans la finition.

… de son poste favori : Nous sommes flexibles, les trois postes offensifs me conviennent. Nous avons beaucoup de joueurs qui ne restent pas cantonnés à un seul poste au cours d’un match.

… du capitaine Manuel Neuer : Manuel est pour moi le meilleur gardien du monde depuis des années, et de loin. Aux entraînements, si on ne frappe pas au ras du poteau, on part du principe que Manu va s’emparer du ballon. Il possède une superbe aura, c’est un gardien de grande classe.

… de son coéquipier français à Chelsea, N’Golo Kanté : Sa plus grande force est son humilité, et c’est pourquoi il est très apprécié par tout le monde. Il n’hésite pas à aller au duel, est toujours très près de l’adversaire, ne lui laisse pas d’espace. Il serait un atout pour n’importe quelle équipe au monde. A Chelsea, ses récupérations qui permettent de partir en contre sont très précieuses.

… des défenseurs et des attaquants de l’équipe de France : Les Français ne seraient pas devenus champions du monde sans leurs supers défenseurs. Ils possèdent beaucoup de joueurs robustes, comme Kanté ou Pavard. Ils ne sont pas favoris par hasard. Leur trio offensif avec Mbappé, Griezmann et Benzema est aussi de classe mondiale. Mais la France veut remporter le titre autant que nous, et va donc mettre en avant son collectif plutôt que ses individualités.

… de l’attaquant français Karim Benzema : On s’inspire de ce genre d’attaquant. Il a beaucoup gagné et a d’énormes qualités. Je le trouve incroyablement fort avec le ballon. Au Real Madrid, il participe beaucoup à la construction, tout en faisant preuve d’un bon jeu de tête et d’une excellente technique dans la surface. Avec Lewandowski et Cristiano Ronaldo, il fait selon moi partie des tout meilleurs attaquants.

… d’un éventuel rôle de joker : Le rôle de joker doit également permettre à un attaquant de s’améliorer. A ce niveau, c’est normal de débuter parfois les matchs depuis le banc. C’est important de montrer à l’entraîneur qu’on peut aider l’équipe, et de bien s’échauffer.

… de l’esprit d’équipe par rapport à la Coupe du monde 2018 : On aborde chaque tournoi de la même façon. Tout le monde est motivé et surexcité. En Russie, nous n’avons pas été bons sur le terrain, mais tout n’était pas mauvais, et nous avions une bonne cohésion d’équipe.

… d’Antonio Rüdiger : Toni a parfois l’air méchant, mais il est en réalité quelqu’un de très drôle et de bon. J’ai joué avec lui à Stuttgart, et maintenant à Chelsea. Il a un caractère un peu fou, et c’est d’ailleurs ce qui fait de lui quelqu’un de bien. Sur le terrain, il nous donne l’impression d’être un guerrier qui se donne à fond derrière nous. C’est aussi un leader, et donc un joueur très précieux pour Chelsea mais aussi pour nous. [dfb]