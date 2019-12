Timo Werner et Leipzig affronteront Marseille

Les quarts de finale de la Ligue Europa ont été tirés au sort cet après-midi au siège de l’UEFA à Nyon. Dernier club de Bundesliga encore en lice, RB Leipzig affrontera l’Olympique de Marseille pour une place dans le dernier carré.

Les champions du monde allemands d’Arsenal, Mesut Özil, Shkodran Mustafi et Per Mertesacker, défieront le CSKA Moscou. Les autres matchs opposeront l’Atlético Madrid au Sporting Portugal et la Lazio Rome au FC Salzbourg.

Les matchs allers auront lieu le 5 avril, les retours le 12 avril. La finale de la compétition se tiendra le 16 mai à Lyon.

Les quarts de finale

RB Leipzig – Olympique de Marseille

Arsenal – CSKA Moscou

Atlético de Madrid – Sporting Portugal

Lazio Rome – FC Salzbourg

