Timo Werner en route pour Chelsea

Le joueur de la Mannchaft Timo Werner quittera le RB Leipzig à l’issue de la saison, pour rejoindre Chelsea, club de Premier League anglaise. Werner a signé un contrat de cinq ans avec le club londonien, qui a fait valoir une clause de sortie dans le contrat actuel de l’attaquant.

Timo Werner sera un joueur de Chelsea à compter du 1er juillet, ce qui signifie qu’il ne participera pas au tournoi final de la Ligue des champions, prévu à Lisbonne au mois d’août, avec le RB Leipzig, qualifié pour les quarts de finale.

« Je prends le risque de m’envoler pour cette métropole mondiale qu’est Londres »

« J'ai vécu quatre années fantastiques à Leipzig. (...) Nous avons réussi tant de choses ensemble, et j'ai pu parfaitement me développer en tant que jeune joueur, en devenant même international », a déclaré l’attaquant via le site officiel du club saxon. « Désormais, je prends le risque de m'envoler pour cette métropole mondiale qu'est Londres. Pour moi, il était clair que ma prochaine destination serait à l'étranger ; c'était toujours l'un de mes rêves. (…) Je vais pouvoir faire un pas de plus vers l'avant dans l'un des plus grands clubs européens. Je me réjouis de vivre cette aventure, l'ambiance et le football en Angleterre. »

Timo Werner a inscrit 93 buts et donné 40 passes décisives depuis son arrivée à Leipzig. Cette saison, il est le deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 26 réalisations, derrière Robert Lewandowski (31). Avec l’équipe d’Allemagne, il compte 29 sélections (11 buts).

[dfb]