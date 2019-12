Thomas Müller : "Un bon mélange d’expérience et de jeunesse."

Avant les deux amicaux vendredi face à l’Espagne à Düsseldorf (20h45) puis face au Brésil mardi au stade Olympique de Berlin (20h45), Thomas Müller s’est confié devant les journalistes ce matin en conférence de presse à Düsseldorf.

Les matchs amicaux, la préparation pour la Coupe du Monde et la concurrence au sein de la Mannschaft : DFB.de vous propose les meilleurs extraits du passage en conférence de presse du joueur du Bayern Munich.

Thomas Müller à propos de ...

… la prochaine Coupe du Monde et des matchs amicaux qui se profilent :

La Coupe du Monde approche à grand pas. Nous sommes très impatients même s’il nous reste une phase importante dans notre saison en club. Nos deux adversaires pour ces matchs amicaux sont de très grandes nations, c’est toujours un plaisir de se mesurer aux meilleurs et nous avons évidemment la Coupe du Monde dans un coin de la tête. Nous avons tous une mentalité de vainqueur, même lors des matchs amicaux. Quand les choses se passent bien, cela nous motive encore plus mais même si les résultats venaient à être un peu moins bons, cela ne nous ferait pas perdre notre cap pour autant. L’Espagne est toujours au top. Ils ont dominé de la tête et des épaules leur groupe de qualification. La qualité et la capacité à réaliser de grandes performances sont toujours très présentes dans cette équipe. Ce sera un match très intéressant et pas uniquement pour les joueurs.

… la concurrence au sein de la Mannschaft :

La concurrence est présente en permanence. Elle est essentielle pour maintenir un niveau de performance élevé. Chaque joueur est conscient qu’il est mis au défi et qu’il ne peut pas se permettre de se relâcher. Nous avons un très bon mélange d’expérience et de jeunesse. Au sein de la Mannschaft, nous disposons de très grands joueurs. C’est une situation idéale pour le sélectionneur.

… son entraîneur en club, Jupp Heynckes :

Il nous mène dans la bonne direction. Il a réintroduit beaucoup de fraîcheur dans cette équipe même s’il nous connait très bien depuis un moment déjà. Malgré notre large avance en tête du championnat, il nous pousse à être toujours à fond et ne nous laisse pas nous reposer à l’entraînement. Il sait obtenir le meilleur de ses joueurs. Il est à la fois stimulant et bienveillant. Il nous demande constamment de faire prendre de beaucoup de motivation.

… la visite de Manuel Neuer :

Il se porte bien. Je ne connais pas son dossier médical avec précision mais je n’ai pas entendu qu’il ne serait pas dans les délais. Selon moi, Manu n’est pas hors course pour le Mondial. Je pense qu’il fera partie du groupe pour la Coupe du Monde.

[DFB ]