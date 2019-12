Thilo Kehrer signe au PSG

L’international espoir Thilo Kehrer, champion d’Europe des moins de 21 ans avec l’Allemagne en 2017, a quitté son club formateur Schalke 04 pour s’engager officiellement ce jeudi avec les champions de France du Paris Saint-Germain. Le défenseur y a signé un contrat de cinq ans et est donc lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2023.

« C’est avec beaucoup d’émotions et d’ambitions que je rejoins aujourd’hui le Paris Saint-Germain », a déclaré Thilo Kehrer via le site officiel de son nouveau club. « Dans l’Europe entière, la force et l’attractivité du projet parisien sont connues de tous. Nulle part ailleurs, je ne pouvais imaginer trouver un meilleur club pour poursuivre ma progression et atteindre mes objectifs. Je vais rencontrer ici des coéquipiers d’un niveau extraordinaire et un coach qui a accompli un très beau travail en Allemagne ces dernières années. »

À Paris, Kehrer retrouvera les deux internationaux allemands Julian Draxler et Kevin Trapp et sera également dirigé par Thomas Tuchel, ancien entraîneur du FSV Mayence et du Borussia Dortmund.