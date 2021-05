Ter Stegen forfait pour l’EURO

Le gardien de la Mannschaft Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) doit subir une nouvelle opération au genou, et manquera ainsi l’EURO 2020 qui aura lieu cet été. Le gardien de 29 ans l’a annoncé aujourd’hui via les réseaux sociaux. « Je suis triste », écrit ter Stegen. « Pour la première fois depuis de nombreuses années, je soutiendrai mon pays en tant que fan, depuis chez moi. J’espère que nous gagnerons cet EURO. »

« Nous étions en contact avec Marc », a déclaré le sélectionneur Joachim Löw. « Manuel Neuer est notre gardien numéro 1, mais ce sont justement ces grands joueurs qui veulent et doivent se mesurer aux meilleurs, en match comme à l’entraînement. Marc va nous manquer cet été, mais nous avons aussi d’autres gardiens de très bon niveau. Le plus important est que Marc se débarrasse de ses douleurs. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. »

Andreas Köpke, entraîneur des gardiens de la Mannschaft, a déclaré : « Marc nous a tenus informés de sa situation. Il a tout essayé et espérait jusqu’à récemment pouvoir venir à l’EURO. Pour nous aussi, pouvoir compter sur un joueur avec autant de qualité et d’expérience aurait été très important. Malheureusement, les douleurs ne lui permettent pas de disputer ce tournoi. Même si cela fait mal à Marc et à nous-mêmes : la santé passe avant le reste, et nous sommes convaincus qu’il retrouvera son meilleur niveau après son retour. »

L’opération se déroulera le jeudi 20 mai, à Malmö. Ter Stegen avait été opéré au tendon rotulien du genou droit le 18 août 2020, avant d’effectuer son retour sur les terrains le 7 novembre. « J’ai désormais décidé avec l’équipe médicale du club de subir une nouvelle opération », a-t-il déclaré.

[dfb]