Ter Stegen dans l'équipe UEFA de l'année

Grand honneur pour Marc-André ter Stegen. Le portier national allemand a été élu pour la première fois dans l'équipe UEFA de l’année à l’issue d’un vote en ligne. Il figurait dans 30,4% des équipes élaborées par les fans.

À ses côtés figurent aussi pour la première fois les tout récents champions du monde Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Raphaël Varane (Real Madrid) et N’Golo Kanté (Chelsea). Le onze est complété par Virgil van Dijk (Liverpool), Marcelo, Sergio Ramos (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (FC Barcelone) et le Ballon d’Or 2018 Luka Modric (Real Madrid).

En 2018, ter Stegen n’a manqué qu’un seul match avec le Barça en championnat et a fini l’année sur une série de quatre matchs sans prendre de but. Luka Modric, vice-champion du monde 2018 avec la Croatie, fut le joueur le plus plebiscité dans ce onze avec 68,5% des voix.