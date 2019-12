Tah rejoint la Mannschaft à Amsterdam

Suite à un accord entre Joachim Löw et le sélectionneur U21 Stefan Kuntz, Jonathan Tah se rend ce samedi à Amsterdam pour y rejoindre la sélection allemande. Le défenseur du Bayer Leverkusen a été appelé par Joachim Löw pour faire partie du groupe de la Mannschaft pour le match de mardi à Paris en Ligue des Nations face aux champions du Monde français. Capitaine de la sélection U21 vendredi soir à Ingolstadt de la victoire 2-1 face à la Norvège, Jonathan Tah a conduit les siens vers la qualification pour l’EURO 2019 qui aura lieu en juin prochain en Italie et à Saint-Marin.

« Jonathan a rempli son role de leader de façon incroyable avec les U21. Il s’est pleinement concentré sur notre qualification pour l’EURO et est allé de l’avant dans ce match compliqué face à la Norvège. Cette sélection avec la Mannschaft est tout à fait méritée. » a commenté le sélectionneur Stefan Kuntz.

Jonathan Tah a réagi à cet appel : « Tout d’abord, je suis très heureux de la victoire face à la Norvège. Notre objectif était clairement défini : assurer notre qualification en remportant ce match et c’est que nous avons fait grâce à une prestation très convaincante au niveau du jeu et dans l’impact physique. Je suis maintenant très heureux d’avoir été appelé avec l’équipe A. Le fait qu'il me veuille pour le match face à la France est un beau geste de la part du sélectionneur. »

La sélection U21 disputera mardi à 18h15 son dernier match de qualification pour l’EURO 2019 à Heidenheim face à l’Irlande.