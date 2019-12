Svenja Huth remporte le « but de l’année »

Le dernier but était le plus beau. Lors du dernier match international de l’année dernière, Svenja Huth a inscrit le but du 4-0 (3-0) contre la France le 24 novembre 2017. C’est celui-ci qui a été élu « but de l’année » pour l’équipe d’Allemagne féminine. C’est à la 53e minute du match que la joueuse de 26 ans a inscrit un but spectaculaire des 20 mètres. Huth avait déjà marqué dans ce match (39e), un étrange but du dos.

Le but de l’année a été choisi par le fan club de la Nationalmannschaft. Le but lointain de l’internationale allemande (32 sélections) a reçu 35,4 % des voix et termine donc à la première place, suivi par la réalisation de Tabea Kemme (14,8 %) lors du 5-0 contre la Slovénie le 16 septembre 2017. Le podium est complété par Leonie Maier (14,4 %) avec son but contre le Brésil (3-1) le 4 juillet 2017.