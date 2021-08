Surprise : Mannheim élimine Francfort !

Le SV Waldhof Mannheim crée la sensation de ce premier tour de Coupe d'Allemagne en éliminant l'Eintracht Francfort (2-0).

À domicile, les pensionnaires de troisième division font jeu égal avec leurs homologues de Bundesliga en première période. Aucun but n'est marqué en première période. Au retour des vestiaires, le défenseur et capitaine Marcel Seegert n'a besoin que de trois minutes pour ouvrir le score, de la tête sur corner (48e). Quatre minutes plus tard, son coéquipier Boyamba double la mise, en remportant son duel devant Kevin Trapp (52e). La situation se complique encore pour les joueurs d'Oliver Glasner lorsque Hinteregger écope d'un second carton jaune (62e). Mannheim tient son exploit et se qualifie pour le second tour.

Dans les autres rencontres, Schalke s'impose largement sur le terrain du FC 08 Villingen (1-4), malgré une première période disputée (1-1). alors que le FC Union Berlin à dû batailler à Munich pour venir à bout du Türkgücü München (0-1). Le FC Cologne se qualifie également dans la douleur, après avoir été poussé jusqu'aux tirs au but par le FC Carl Zeiss Jena (2-2, 2-4 t.a.b). Retrouvez ci-dessous l'ensemble des résultats du jour.

Les rencontres du premier tour

Dynamo Dresde – SC Paderborn : 2-1

TSV 1860 Munich – SV Darmstadt : 5-4 t.a.b. (1-1 a.p.)

SC Weiche Flensburg – Holstein Kiel : 2-4. a.p.

1. FC Lok Leipzig – Bayer Leverkusen : 0-3

SV Sandhausen – RB Leipzig : 0-4

Oberfranken Bayreuth – Arminia Bielefeld : 3-6

Greifswalder FC – FC Augsburg : 2-4

VfL Osnabrück – Werder Brême : 2-0

Eintracht Norderstedt – Hanovre 96 : 0-4

Wuppertaler SV – VfL Bochum : 1-2 a.p.

BFC Dynamo – VfB Stuttgart : 0-6

SSV Ulm 1846 – FC Nuremberg : 0-1

SV Babelsberg – Greuther Fürth : 5-4 t.a.b. (2-2 a.p.)

1. FC Magdeburg – FC Sankt Pauli : 2-3

SV Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund : 0-3

Dimanche 8 août :

SV Meppen – Hertha BSC 0-1

SV Elversberg – 1. FSV Mayence 7_8 t.a.b (2-2 a.p)

FC Carl Zeiss Iéna – FC Cologne 2-4 t.a.b (2-2 a.p)

FC 08 Villingen – FC Schalke 04 1-4

SV Waldhof Mannheim – Eintracht Francfort 2-0

Rot-Weiß Coblence – Jahn Ratisbonne 0-3

Türkgücü München – FC Union Berlin 0-1

VfL Oldenburg – Fortuna Düsseldorf 0-5

Preußen Münster – VfL Wolfsburg 1-3

Eintracht Brunswick – SV Hambourg 1-2 a.p (1-1)

FC Würzburger Kickers – SC Fribourg (0-1)

Hansa Rostock – FC Heidenheim 3-2

Lundi 9 août :

FC Ingolstadt – Erzgebirge Aue

FC Viktoria Cologne – TSG Hoffenheim

Sportfreunde Lotte – SC Karslruhe

1. FC Kaiserslautern – Borussia Mönchengladbach

Mercredi 25 août :

Bremer SV – FC Bayern Munich