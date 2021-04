Super League : déclaration commune de la DFB et de la DFL

La Fédération allemande de football (DFB), la Ligue allemande de football (DFL) et le football allemand dans son ensemble ont été choqués d’apprendre la création d’une Super League. Nous sommes solidaires de l’UEFA et de son président Aleksander Ceferin, et soutenons par la même occasion les mesures de rétorsion annoncées par la FIFA et l’UEFA, mais également par les ligues et fédérations nationales touchées. Nous avons conscience que ces mesures puissent concerner des joueurs de l’équipe d’Allemagne sous contrat avec des clubs de cette Super League.

Il s’agit ici de l’avenir du football en tant que sport du peuple, et de prises de positions comme nous n’en avons encore jamais vécues. Nous ne pouvons permettre que les intérêts financiers de quelques clubs de grande envergure issus d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie provoquent la l’éclatement de structures ayant fait leurs preuves. Le football européen vit tout particulièrement de la possibilité pour chaque club de se mesurer aux meilleures équipes du continent. Ce rêve ne peut être supplanté par un inaccessible entre-soi. Les ligues nationales sont à la base du football professionnel, de sa popularité et de son rayonnement dans la société. Il est irresponsable et inacceptable de compromettre cette fraternité de longue date ; la même fraternité qui a rendu possible l’essor des grands clubs ces dernières décennies. Notre avis est partagé par la majorité écrasante des clubs, ligues et fédérations du continent. Partout en Europe, les fans lèvent également la voix.

Pour cette raison notamment, c’est à juste titre que le comité exécutif de l’UEFA a décidé aujourd’hui à l’unanimité d’adopter la réforme des compétitions européennes de clubs. Cette réforme était une proposition faite aux grands clubs dans le but de préserver l’unité au sein de l’UEFA, et n’avait vu le jour qu’au prix de douloureux compromis. Cette proposition a été refusée pour des motivations évidentes. Le football, de quel niveau qu’il soit, a toujours fait preuve de force lorsqu’il a trouvé des solutions communes ; la DFB et la DFL, à leur échelle, s’engageront plus que jamais dans cet objectif. Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, ce que le football doit véhiculer comme valeur est d’autant plus clair : la solidarité, et non l’égoïsme.

[dfb]