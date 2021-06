Succès convaincant face au Portugal !

La Mannschaft s’impose 4-2 à Munich contre le Portugal, au terme d’un match spectaculaire. Ronaldo ouvre le score en début de rencontre, mais deux buts contre leur camp de Rúben Dias (35e) et Raphaël Guerreiro (39e) permettent à l’Allemagne de reprendre l’avantage avant la pause. Havertz (51e) et Gosens (60e) sont à leur tour buteurs en deuxième mi-temps, avant que Diogo Jota ne réduise l’écart (65e).

Ascenseur émotionnel en première période

L’Allemagne débute la rencontre avec le même onze de départ que face à la France. Le capitaine Manuel Neuer prend place dans les buts, on retrouve devant lui une défense à trois composée de Rüdiger, Hummels et Ginter. Kimmich et Gosens sont positionnés sur les côtés, le duo Kroos-Gündoğan dans l’axe du milieu de terrain, alors que Müller, Havertz et Gnabry sont chargés de faire la différence devant.

Gosens pense ouvrir le score dès le début de la rencontre, d’un superbe geste acrobatique, mais son but est refusé pour une légère position de hors-jeu (5e). Peu après, Havertz tente sa chance aux trente mètres, mais son tir puissant à ras de terre est repoussé par Rui Patricio (10e).

Ce sont pourtant les visiteurs qui marquent les premiers, contre le cours du jeu, par l’intermédiaire de l’inévitable Cristiano Ronaldo. Après un corner allemand, les Portugais récupèrent le ballon et trouvent le chemin du but au terme d’une contre-attaque rapidement menée (15e). L’Allemagne tente de réagir dans la foulée, mais la frappe de Gosens est stoppée par le portier adverse (18e).

Les efforts allemands finissent par être récompensés : Gosens reprend de volée un centre de Thomas Müller venu de la droite. Sous la pression de Havertz, Ruben Dias dévie le ballon dans son propre but (35e). Quelques minutes plus tard, c’est un nouveau but contre son camp qui permet à la Mannschaft de prendre l’avantage ; Gosens est encore à la passe, son centre est repris par Kimmich, qui remet dans l’axe et pousse le défenseur du Borussia Dortmund Raphaël Guerreiro à la faute (39e).

Les joueurs de Joachim Löw mènent 2-1 à la mi-temps, au terme de 45 premières minutes animées.

Des ailiers insaisissables

La Nationalmannschaft fait le break dès le retour des vestiaires ; Dans tous les bons coups, Gosens est trouvé sur son couloir gauche et centre en première intention vers Havertz, qui pousse le ballon au fond des filets (51e). Le Portugal ne parvient pas à contenir l’Allemagne sur les côtés, Kimmich et Gosens semblent inarrêtables et sur un centre du premier, le second reprend de la tête et ajoute un nouveau but (60e).

Diogo Jota, à la réception d’un coup franc, réduit ensuite l’écart (65e). Renato Sanches se montre dangereux à son tour, mais la frappe lourde du milieu de terrain, à l’entrée de la surface, termine sa course sur le poteau de Manuel Neuer (79e).

De retour de blessure et entré en cours de jeu, Goretzka tente sa chance à son tour, malheureusement sa frappe passe de peu au-dessus du cadre (82e).

L’Allemagne l’emporte finalement 4-2. Un succès extrêmement important, qui lui permet de prendre la deuxième place du groupe F, avant le dernier match contre la Hongrie (mercredi, 21h).