Suarez qualifie l’Uruguay pour la phase finale

La Russie et l’Uruguay joueront les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Uruguayens ont battu l’Arabie Saoudite sur un score de 1-0. Luis Suarez, qui fêtait sa centième sélection en équipe nationale, a inscrit l’unique but de la rencontre (23e min.)

« Pour nous, c’était très important de gagner et d’accéder à la phase finale. C’était notre seul objectif », a réagi Luis Suarez après le coup de sifflet final. « Nous sommes satisfaits. J’avais beaucoup d’attentes sur ce match. Il était très important pour nous. »

L’Uruguay et la Russie cumulent six points, et ne peuvent plus être dépassés par les Saoudiens et les Égyptiens. Ce lundi, les rencontres entre la Russie et l’Uruguay puis l’Arabie Saoudite et l’Égypte auront lieu à 16h.