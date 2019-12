Stenzel avant la rencontre face à l’Irlande : « Nous travaillons pour ces matchs »

Les U21 allemands sont à Dublin pour un match important de qualification pour l’EURO ce soir (19h, HAEC). L’Allemagne est en tête du groupe 5 avec 16 points, juste devant l’Irlande (14 points). Le défenseur latéral du SC Fribourg Pascal Stenzel s’est exprimé au sujet de la rencontre face à l’Irlande et de son développement personnel en club et chez les Espoirs.

DFB.de : Pascal Stenzel, vous et l’équipe avez eu une séance d’entraînement particulière samedi soir à Dublin. Pouvez-vous nous la décrire ?

Pascal Stenzel : Nous sommes allés en bus vers une plage à proximité avons fait quelques jeux de passes et de possession ainsi qu’un footing. C’était amusant et un changement agréable par rapport à une séance d’entraînement classique. Cela fait aussi du bien à la tête. Nous avons pu voir la région et nous y jouions pendant la marée basse, avant qu’elle ne monte et que le niveau de la mer augmente d’un mètre en quelques minutes seulement.

DFB.de : Revenons brièvement sur le match amical contre le Mexique vendredi dernier. Quel est votre ressenti sur la prestation de l’équipe ?

Stenzel : Tous les joueurs ont très bien joué et nous avons mérité de gagner. Nous avons réussi à appliquer presque tout ce que nous avions préparé à l’entraînement et avons été très bons offensivement. Je suis personnellement aussi très satisfait d’avoir pu participer à notre succès avec une passe décisive.

DFB.de : Un match crucial contre l’Irlande en éliminatoires pour l’EURO vous attend ce mardi. Une victoire vous permettrait de prendre cinq points d’avance sur les Irlandais. Comment se passe la préparation pour ce match ?

Stenzel : La préparation du match a commencé avant même que nous arrivions en Irlande. L’objectif de ce rassemblement était dès le début cette rencontre à Dublin. Le Mexique est un bon adversaire pour se tester car nous avons dû nous battre. Le match contre l’Irlande sera cependant encore plus serré, agressif et intense. Nous en sommes conscients et nous préparons pour ça. L’Irlande n’a encaissé que quatre buts durant ces éliminatoires, nous devrons donc tout donner afin d’espérer un bon résultat. Nous allons le faire, je suis confiant. Nous travaillons pour ces matchs décisifs.

DFB.de : Comment le sélectionneur Stefan Kuntz prépare-t-il l’équipe ?

Stenzel : L’entraîneur a trouvé le bon équilibre entre décontraction et sérieux. Il veut nous voir prendre du plaisir sur le terrain et nous fait entièrement confiance. Mais il a aussi des exigences claires. Ce mélange nous fait vraiment du bien et nous aide à nous concentrer pour les matchs.

DFB.de : Vous avez disputé 46 matchs de Bundesliga avec le SC Fribourg en deux ans et demi et quatre rencontres avec les U21 allemands depuis l’année dernière. Comment jugez-vous votre progression et quels sont vos objectifs ?

Stenzel : Ma progression n’est en tout cas pas terminée, on peut toujours améliorer quelque chose. Je souhaite être régulier dans mes performances en Bundesliga et avec les U21. Mon objectif est d’être joueur cadre aussi bien à Fribourg qu’en sélection.

[ms]