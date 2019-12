Steinhaus et Rafalski choisies pour le Mondial U20

Les deux arbitres allemandes Bibiana Steinhaus et Katrin Rafalski ont été choisies par la FIFA pour officier lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, qui aura lieu cet été en France (5 – 24 août). 15 arbitres et 30 assistants ont été sélectionnés.

« Nous sommes bien sûr heureuses de cette nomination et attendons le tournoi avec impatience. Notre objectif est que la Coupe du monde U20 nous serve de tremplin pour la Coupe du monde féminine qui se jouera l’an prochain » a déclaré Bibiana Steinhaus, qui a déjà officié lors de nombreux tournois féminins avec Katrin Rafalski. « Katrin et moi avons des automatismes. Nous nous comprenons les yeux fermés et avons confiance l’une en l’autre. Ces deux caractéristiques sont importantes dans le milieu de l’arbitrage. »

« C’est une nouvelle réjouissante pour moi aussi » a déclaré Katrin Rafalski. « C’est une distinction particulière. »