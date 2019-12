Steffi Jones a fait ses choix pour la SheBelievesCup

La sélectionneuse nationale Steffi Jones a appelé Lena Goeßling et Sharon Beck pour disputer la SheBelievesCup aux États-Unis. Alors que Beck fête sa première nomination dans le groupe A, Lena Goeßling fait quant à elle son retour en sélection suite à une mise au point avec la sélectionneuse. Steffi Jones s’est exprimé au sujet du retour de la joueuse du VfL Wolgsburg : «Lena et moi avons eu une discussion ouverte et honnête où nous nous sommes dit clairement les choses. » Lena Goeßling ajoute : «C’est bien que nous ayons pu tout clarifier. Maintenant je suis tout simplement heureuse de refaire partie du groupe et pouvoir à nouveau aider l’équipe. »

Steffi Jones : « Nous observons Sharon depuis déjà un certain temps »

Entrée en matière face au pays hôte

Alors que Lena Goeßling, sélectionnée à 97 reprises, sera la deuxième joueuse la plus expérimentée du groupe derrière(116), Sharon Beck, effectuera quant à elle ses grands débuts en sélection. La joueuse de 22 ans du TSG Hoffenheim fêtera sa première cape sous le maillot de la Nationalmanschaft. Steffi Jones explique : «Nous observons Sharon depuis déjà un certain temps et elle a attiré notre attention grâce à ses bonnes performances en club et à sa régularité. Maintenant nous voulons voir comment elle va évoluer avec nous. » Simone Laudehr (rééducation) ainsi que Carolin Simon et Kirstin Demann (toutes deux blessées) ne font pas partie de la liste. Au-delà des 23 joueuses appelées par Steffi Jones, 5 autres joueuses se tiennent prêtes.figure notamment parmi ces 5 joueuses qui peuvent encore être intégrées au groupe jusqu’au premier match du tournoi. Steffi Jones précise : « Melanie doit retrouver le rythme suite à ses nombreuses blessures et retrouver un temps de jeu régulier avec son club. »La sélection allemande s’envolera le 25 février pour les États-Unis. Dans le cadre de cette SheBelievesCup, les joueuses de Steffi Jones affronteront les États-Unis le 2 mars à Columbus dans l’Ohio (coup d’envoi à 1h HNEC), puis l’Angleterre le 4 mars à Harrison dans le New Jersey (21h HNEC) et enfin la France le 7 mars à Orlando en Floride (22h HNEC). Pour la sélection allemande, ce tournoi fait office d’entrée en matière dans cette année footballistique 2018. « Pour nous, ces matchs face à des top-nations sont d’excellents tests pour la poursuite des qualifications pour la Coupe du Monde qui débutent en avril prochain. Nous voulons nous servir de ce tournoi pour préparer nos matchs face à la Tchéquie et à la Slovénie car nous sommes focalisées sur notre objectif qui est de nous de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2019 en France. » a rappelé Steffi Jones.

Le groupes des 23 joueuses allemandes pour la SheBelievesCup :

Gardiennes : Laura Benkarth, Carina Schlüter, Almuth Schult

Défense : Anna Blässe, Sara Doorsoun, Johanna Elsig, Verena Faißt, Kathrin Hendrich, Jacqueline Klasen, Leonie Maier, Babett Peter

Milieu de terrain : Sharon Beck, Sara Däbritz, Linda Dallmannn, Lena Goeßling, Tabea Kemme, Lina Magull, Dzsenifer Marozsán

Attaque : Svenja Huth, Mandy Islacker, Hasret Kayikci, Alexandra Popp, Lea Schüller

[DFB]