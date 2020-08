Stefan Kuntz appelle sept nouveaux joueurs

Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans Stefan Kuntz a fait appel à un groupe de 24 joueurs pour les matchs de qualification au prochain EURO U21 face à la Moldavie (le 3 septembre à 18h15 à Wiesbaden) et la Belgique (le 8 septembre à 16h à Leuven). Sept nouvelles têtes sont présentes : Ismail Jakobs (1. FC Cologne), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen), Jonathan Burkardt (FSV Mayence 05), Linton Maina (Hanovre 96) et Dominik Kother (SC Karlsruhe). Déjà appelés précédemment, Eike Bansen (FC Zulte Waregem) et Amos Pieper (Arminia Bielefeld) pourraient eux aussi disputer leurs premières minutes chez les espoirs.

Souvent blessé depuis l’EURO U21 en 2019, Arne Maier (Hertha BSC) est de retour dans le groupe, contrairement à Niklas Dorsch : le milieu de terrain, tout juste transféré à La Gantoise en Belgique, a obtenu de pouvoir rester dans son club afin de s’habituer à son nouvel environnement.

Kuntz : « C’est reparti »

« Enfin, c’est reparti », s’est réjoui Stefan Kuntz. « Après 10 mois d’interruption, nous avons hâte de jouer ces deux matchs importants, qui seront les tout premiers matchs de la saison en raison du début tardif de la Bundesliga et de la deuxième division. Nous allons y préparer l’équipe avec intensité et intégrer le plus rapidement possible les nouveaux joueurs, car le match au sommet en Belgique pourrait être décisif dans le classement final. Nous devrons être meilleurs que lors de la défaite 3-2 au match aller. »

L’entraîneur a déclaré au sujet de son nouveau groupe : « En fin de saison dernière, certains de nos jeunes ont obtenu beaucoup de temps de jeu en club et se sont mis en lumière. Mais nous avons aussi appelé des joueurs que nous avions en tête depuis longtemps, mais qui n’étaient pas sélectionnables pour diverses raisons. Nous sommes impatients de les voir à l’œuvre chez nous. »

Wirtz, en U21 à 17 ans

Concernant le jeune prodige Florian Wirtz, qui à 17 ans pourrait devenir le plus jeune international U21, Kuntz a déclaré : « Florian est l’un des joueurs les plus talentueux d’Allemagne. Il a déjà engrangé de l’expérience en Bundesliga, en Europa League et en coupe d’Allemagne. En concertation avec Joti Chatzialexiou et Meikel Schönweitz ainsi qu’avec le Bayer Leverkusen, nous avons décidé de l’appeler en U21 afin de le faire progresser encore davantage. »

Avec deux victoires et une défaite (six points), l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans occupe actuellement la deuxième place de son groupe de qualification, derrière la Belgique (sept points en quatre matchs). Les deux autres adversaires du groupe 9 sont la Bosnie-Herzégovine et le pays de Galles.

En raison de la pandémie du coronavirus, l’EURO des moins de 21 ans en Slovénie et en Hongrie l’année prochaine se déroulera en deux temps. La phase de groupes se jouera du 24 au 31 mars 2021 avec les 16 sélections qualifiées. Les deux premiers de chaque groupe joueront la phase finale, qui se déroulera du 31 mai au 6 juin 2021. Les matchs de qualification restant à disputer se joueront aux mois de septembre, octobre et novembre 2020.

[dfb]