Sous des conditions extrêmement strictes : les internationaux de Premier League autorisés à voyager

Le département de santé de Duisbourg a annoncé aujourd’hui, en vue des matchs internationaux qui se dérouleront à Duisbourg le 25 mars contre l'Islande (20h45) et le 31 mars contre la Macédoine du Nord (20h45), que conformément à l'ordonnance actuellement en vigueur, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie peut obtenir l'autorisation d'entrée de joueurs internationaux - allemands et islandais - qui évoluent en Premier League anglaise. Cette approbation est toutefois liée à des conditions supplémentaires extrêmement strictes imposées à la fédération allemande de football (DFB).

Le règlement prévoit généralement une exemption pour les personnes qui entrent dans le pays depuis la Grande-Bretagne pour exercer leur profession. Il ne fait pas exclusivement référence aux prochains matchs à domicile dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

Parmi les exigences figurent la présentation d'un test PCR négatif, qui ne doit pas remonter à plus de 24 heures au moment du départ des joueurs de Grande-Bretagne, de tests antigéniques rapides quotidiens supplémentaires en plus des tests quotidiens selon le protocole de contrôle actuel, et le respect de la quarantaine dite « de travail » en dehors des matchs et des entraînements.

Une nomination officiellement possible

En plus du protocole de la DFB, qui était déjà disponible par écrit, les autorités sanitaires ont à nouveau discuté en détail de la procédure à suivre concernant le groupe de joueurs concerné. Il a été précisé que, dans le cadre de la « quarantaine de travail », tout doit être fait pour isoler à nouveau les joueurs concernés en interne, dans la « bulle » déjà existante. Cela inclut, par exemple, les procédures relatives aux repas, afin qu'en dehors des matchs, des entraînements et des réunions d'équipe, il n'y ait aucun contact de ces joueurs avec d'autres personnes.

Cela signifie que lorsque Joachim Löw dévoilera sa sélection vendredi, il pourrait « officiellement » faire appel aux joueurs de Premier League pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde.

[dfb]