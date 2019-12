Les spectateurs de l’Opel-Arena de Mayence ont assisté à un festival de buts 8-0). Avec trois victoires en trois matchs, la Nationalmannschaft débute parfaitement sa campagne de qualification pour l’EURO 2020. Voici les réactions d’après-match :

Marcus Sorg : Nous n’aurions pas pu espérer mieux. Nous avions à cœur de faire plaisir à nos fans, et je pense que nous y sommes parvenus. Ce genre de performance n’est possible que lorsque l’équipe est solidaire, qu’on travaille tous les uns pour les autres. Il faut féliciter les joueurs, qui ont tout donné malgré la fatigue liée à la fin de saison.

Ilkay a été fantastique ce soir, il a toujours su trouver les bonnes passes…c’était vraiment une grande performance de sa part. Marco a également fait un grand match. Nous avons beaucoup de bons joueurs, à tous les postes. Pour Timo, c’était important de faire une bonne entrée. Nous aurons besoin de lui.

Marco Reus : Je suis très heureux. Nous voulions marquer plus de buts que contre la Biélorussie, et nous avons réussi. Nous avons su mettre plus de rythme, et surtout conclure nos occasions de but. Mais nous devons rester réalistes, contre les Pays-Bas il faudra produire une performance au moins aussi aboutie que celle de ce soir.

Joshua Kimmich : Nous avons pris beaucoup de plaisir. Nous avons joué vite vers l’avant et été efficaces. Les supporters ont remarqué que nous avions envie de produire du beau football, et de marquer beaucoup de buts. Il y a de la qualité dans cette équipe, même chez les remplaçants. Donc nous avons beaucoup de solutions, c’est un très gros avantage.

Manuel Neuer : Je suis très satisfait, nous pouvons être fiers de ce que nous avons montré lors de ces deux matchs. L’important était de marquer tôt, ensuite nous avons pu voir que l’adversaire n’était pas très fort et sommes montés en puissance. Nous voulons continuer de progresser, afin d’avoir la meilleure équipe possible pour l’EURO 2020.

Leon Goretzka : Nous avons remarqué à l’entraînement que nous arrivions de plus en plus à jouer en équipe. C’est important, quand il y a peu d’espaces, d’arriver à jouer en passes courtes. Il y a encore des choses à améliorer, mais ce match fait du bien.