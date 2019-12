Sorg : « Nous n'allons pas sous-estimer la Biélorussie»

Le camp 'entraînement à Vento est désormais terminé. La Mannschaft affronte le Bélarus, ce soir à 20h45. Marcus Sorg, qui remplace Joachim Löw, et Leon Goretzka se sont exprimés hier face à la presse.

Marcus Sorg au sujet…

De son état d'esprit : Malgré cette situation un peu particulière, nous nous sommes bien préparés. J'ai eu beaucoup de travail, mais j'ai aussi reçu beaucoup de soutien. Je connais les joueurs depuis longtemps, donc nous avons une relation de confiance.

De l'entraînement :Tout le monde s'est très bien entraîné. Nous nous sommes tenus à notre programme. J'espère désormais que nous serons bien concentrés demain. C'est la condition pour que nous puissions faire un bon match, et remporter la victoire.

De la préparation du match: Le déroulement de la journée est toujours le même, que ce soit moi ou le sélectionneur qui soit aux responsabilités. Je ferai le discours d'avant match, mais à part cela, la préparation a été exactement la même.

De la défense : Nous devons avoir la capacité d'évoluer dans plusieurs systèmes de jeu. Nous sommes flexibles, et il est possible que nous changions notre stratégie en cours de match. Je ne peux pas encore vous dire si nous jouerons à trois ou à quatre derrière.

De la mise en place tactique : Je parle tous les jours avec le sélectionneur. Nous discutons de la tactique à mettre en place, mais bien-sûr, c'est lui qui aura le dernier mot.

Du remplacement de Toni Kroos : Nous n'avons pas parlé de la composition d’équipe avec les joueurs. Nous avons la chance d'avoir de nombreuses possibilités, mais nous devons encore décider dans quel système nous allons évoluer.

De l'importance du match: Nous voulons nous qualifier pour l'EURO. Peu importe que nous affrontions la Biélorussie ou les Pays-Bas, les joueurs ne doivent faire aucune différence entre les adversaires. Nous n'allons certainement pas les sous-estimer.

D'un possible futur comme sélectionneur national : Je ne pense pas à ça pour le moment. Je suis entraîneur depuis vingt ans, et je sais que tout va très vite dans le football. Mais actuellement, je veux simplement me concentrer sur mon travail.

Leon Goretzka au sujet…

De la semaine d'entraînement : Le but était de ramener tous les joueurs au même niveau de forme, car nous avons chacun eu des pauses plus ou moins longues. Cette semaine nous a fait du bien, et nous sommes prêts pour le match de demain.

De son replacement comme défenseur : J'ai déjà dépanné comme arrière latéral. En principe je suis ouvert au fait de jouer à des nouveaux postes. Je pense que ma polyvalence peut être une force.

De son état de forme : J'ai pu reprendre l'entraînement avec mes coéquipiers. Après ma blessure en fin de saison, j'ai tout donné pour revenir à mon meilleur niveau. J'ai pu assez vite retrouver la forme, et je me sens prêt pour le match.

Des changements dans l'équipe : C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. J'en connais certains car nous avons évolué ensemble dans les équipes de jeunes. À l'époque, nous avons connu un certain nombre de succès, et c'est également notre objectif désormais avec les A.

De sa position préférée : Nous avons modifié notre système lors des derniers matchs, et j'ai moi-même évolué à différents postes. Ce que je préfère, c'est être au milieu, en numéro huit. C'est là que je pense pouvoir aider le mieux l'équipe. Mais je suis prêt à jouer là où on a besoin de moi.

Du "redémarrage" après la saison : Je n'ai pas pu jouer les derniers matchs à cause de ma blessure. De manière générale, ce n'est pas facile de faire une pause après une longue saison, et d'ensuite revenir à son meilleur niveau de forme pour les matchs internationaux. Nous avons utilisé cette semaine pour aller à la salle de sport et travailler notre condition physique.

De l'adversaire : Nous allons faire attention à être bien en place défensivement. Ensuite, notre but sera d'avoir la possession de balle, afin de les faire courir et de les fatiguer le plus possible.

De Marcus Sorg : Marcus est un entraîneur minutieux, qui fait très attention aux détails. C'est ce que j'apprécie chez lui. C'est aussi un très grand tacticien, nous progressons chaque jour avec lui.

De la saison 2018-19 : C'était très intensif.On investit beaucoup d'énergie dans ce genre de saison, donc je suis heureux que nous ayons remporté deux titres.