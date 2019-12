Sorg : « La victoire passe avant tout »

L’équipe nationale d’Allemagne a remporté son deuxième match de qualification pour l’EURO 2020, 2-0 (1-0) contre la Biélorussie. L’Allemagne a, pour l’instant, pris tous les points possibles dans ce groupe C. DFB.de a recueilli les réactions des principaux acteurs à Borissov.

Marcus Sorg : Déjà, la victoire passe avant tout. Nous avons dû faire face à une bonne résistance, notre adversaire ne nous a pas laissé beaucoup d’espace. Nous voulions établir un pressing et avoir la possession du ballon pour nous créer des occasions. Leroy Sané l’a fait avec classe sur le but du 1-0. Marcos Reus s’est également retrouvé dans de bonnes dispositions et nous sommes heureux d’avoir assuré la victoire. Aujourd’hui, il était important pour nous de réaliser certaines choses et de tout donner pendant 90 minutes. Les joueurs ont livré une excellente prestation alors qu’ils n’avaient plus joué ensemble depuis longtemps.

Marco Reus : Nous avons dû mettre du cœur à l’ouvrage. En deuxième période surtout, nous avons eu de bonnes occasions et avons contrôlé le jeu. Nous avons fait de bons déplacements en attaque et avons partagé les espaces. Nous avons bien joué en équipe. C’est une bonne chose de faite.

Ilkay Gündogan : Nous avons très bien démarré et avons très bien fait circuler le ballon dans le premier quart d’heure. Nous savons que nous pouvons faire confiance à Manuel Neuer mais sinon, nous n’avons pas trop été en danger. Le but du 2-0 a beaucoup aidé notre jeu.

Manuel Neuer : Nous sommes très heureux. Nous voulions gagner à l’extérieur. C’est toujours compliqué contre les équipes qui jouent bas. Nous avons bien joué même si nous avons laissé passer quelques occasions.