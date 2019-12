Sorg : « Joachim Löw est très satisfait »

Six sur six : la Mannschaft a remporté samedi soir en Biélorussie (2-0) son deuxième match de qualification à l’EURO 2020 et réalise ainsi un début de campagne parfait, deux mois après sa victoire inaugurale 3-2 face aux Pays-Bas. À Borisov, Leroy Sané et Marco Reus ont trouvé la faille pour l’Allemagne de Marcus Sorg, adjoint de Joachim Löw qui remplace provisoirement le sélectionneur en son absence. Sur DFB.de, Sorg est revenu sur cette victoire à l’extérieur.

Question : Marcus Sorg, comment jugez-vous cette victoire 2-0 en Biélorussie ?

Marcus Sorg : Nous sommes tous contents d’avoir pris trois points, car c’était notre premier objectif. Les victoires sont très importantes pour les équipes en construction comme la nôtre.

Question : Cette victoire a-t-elle été difficile à obtenir ?

Marcus Sorg : Les adversaires ont très bien fermé les espaces et ont très bien défendu. Ça n’a pas été facile, mais l’équipe a beaucoup mis en pratique ce que nous avions travaillé, on a pu le voir. On a parfois manqué de précision dans nos passes ou dans le timing, mais c’est normal face à une équipe qui défend aussi bas. Le style de jeu de la Biélorussie a été une expérience très utile pour nous. Il a fallu surmonter des obstacles et c’est quelque chose de positif pour le développement de l’équipe.

Question : Était-ce un match comme les autres pour vous, malgré votre rôle provisoire d’entraîneur principal ?

Marcus Sorg : C’était évidemment spécial. Mais j’étais très concentré sur le match et n’ai pas vraiment remarqué ce qu’il se passait autour. Le sélectionneur m’a appelé, il nous a félicités et s’est montré très satisfait, car il sait que ça n’est pas évident de gagner après une longue saison et plusieurs semaines sans jouer. Et il connait l’importance de cette victoire.

Question : Pourquoi Timo Werner n’a-t-il pas joué ?

Marcus Sorg : Nous avons choisi une certaine formation car nous pensions qu’elle correspondait le mieux à nos besoins. Contre les Pays-Bas, Leroy Sané et Serge Gnabry avaient fait un bon match, et Marco Reus est dans une forme resplendissante. Timo fait partie intégrante de la campagne que nous avons devant nous.

Question : Avez-vous déjà fait des choix pour le match face à l’Estonie ?

Marcus Sorg : Nous ne savons pas encore comment nous allons aborder le match de mardi. Mais en raison du premier match et du voyage, il s’agira avant tout de récupérer, et de faire en sorte que ceux qui n’ont pas joué restent dans le rythme. Mais nous voulons de la constance : ceci étant, même sans la confirmation du sélectionneur, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas 11 changements chez les prochains titulaires.

