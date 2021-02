Solide victoire à Aix-la-Chapelle : 2-0 contre la Belgique

L’équipe d’Allemagne a réalisé un début d’année 2021 convaincant dimanche soir à Aix-la-Chapelle. Dans le cadre du mini-tournoi organisé sous le signe de la candidature Trois Nations, Un But. à l’organisation de la Coupe du monde 2027, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg se sont imposées 2 à 0 devant la sélection belge. Le vainqueur de ce tournoi symbolique sera connu mercredi soir à l’issue du duel entre l’Allemagne et les Pays-Bas (coup d’envoi à 18h30, à Venlo) ; une rencontre que les Allemandes devront gagner afin de soulever le trophée, les Pays-Bas ayant battu la Belgique plus largement trois jours plus tôt (6-1).

Sous les yeux du président de la DFB Fritz Keller et de sa vice-présidente Hannelore Ratzeburg, l’Allemagne a pris les devants dès la 88e seconde de jeu : après un excellent travail sur la gauche de la surface, Klara Bühl a trouvé sa capitaine Svenja Huth seule face au but pour l’ouverture du score (2e). En seconde mi-temps, Lea Schüller doubla l’écart d’une belle reprise de volée lobée (55e). En première mi-temps, les deux équipes se virent refuser un but pour hors-jeu : Julie Biesmans pour les Flammes rouges (25e), et Schüller pour l’Allemagne (30e).

[dfb]