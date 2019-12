Simon : « L’équipe rend les choses faciles »

Cela a pris plus d’une demi-année pour qu’elle revienne : Carolin Simon a de nouveau été appelée en équipe d’Allemagne féminine après sa blessure au genou. L’équipe se prépare au moment-même à Hamilton pour le match contre le Canada dimanche (à partir de 20h). La défenseuse a de bons souvenirs de ces adversaires. En avril 2017, la jeune femme de 25 ans a disputé son deuxième match international contre les Nord-Américaines à Erfurt (2-1).

Dans cette interview pour DFB.de, Simon parle de la période compliquée pendant laquelle elle était blessée ainsi que de ses sentiments d’être de retour en équipe nationale. Elle porte également un regard sur le match contre le Canada.

DFB. de : La dernière fois que vous étiez avec l’équipe nationale remonte à octobre 2017 dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde contre les Îles Féroé. Que s’est-il passé exactement ensuite ?

Carolin Simon : J’ai d’abord déchiré une fibre musculaire dans mon mollet droit à la fin de l’année dernière. J’ai pu guérir relativement rapidement et j’étais prête pour la préparation aux matchs retour. Toutefois, j’ai eu des douleurs soudaines au genou parce qu'un tendon était enflammé et cela s'est avéré être très persistant.

DFB. de : Vous attendiez-vous à ce déroulement ?

Simon : Non, jamais. Je pensais vraiment qu’il s’agissait de quelque chose qui allait durer quatre semaines. Au final, cela a duré des mois. C’était très dur.

DFB. de : Était-ce très compliqué de devoir patienter ?

Simon : Au début, ce fut très, très compliqué. La patience, ce n’est pas mon fort. J’ai par la suite remarqué que j’en avais tout simplement besoin pour retrouver la forme.

DFB. de : Quand vous êtes-vous sentie prête ?

Simon : J’ai repris fin avril de cette année. J’ai donc pu jouer cinq matchs avec le SC Fribourg. C’était plus que ce à quoi je m’attendais, au départ j’avais vraiment peur qu’il ne me reste plus beaucoup de matchs à jouer.

DFB. de : Ensuite, vous avez été sélectionnée en équipe nationale. Comment avez-vous pris cette nouvelle ?

Simon : J’étais super contente, cela fait un moment que je n’avais pas pu rejoindre la sélection. Mais on n’a plus le sentiment, comme quand on arrive dans une nouvelle équipe, de devoir s’intégrer. Cela n’a jamais été le cas d’ailleurs. L’équipe rend les choses faciles, cela m’a réjouie de revoir tout le monde. Il y a beaucoup de choses dont nous devons discuter et beaucoup de questions car cela fait longtemps que l’on ne m’a pas vue sur le terrain. Je me réjouis simplement d’être de retour et de faire connaissance avec le staff de l’équipe.

DFB. de : Quelle impression avez-vous du staff ?

Simon : L’ambiance est très bonne. C’est nouveau et inhabituel pour moi car les autres se sont déjà entraînées avec le nouveau staff. Mais je pense que c’est une très bonne solution jusqu’à ce que la nouvelle sélectionneuse arrive.

DFB.de : Comment s’est passé le premier entraînement sur le terrain ?

Simon : Nous avons beaucoup travaillé tout ce qui concerne la tactique de l’équipe et avons repris une nouvelle fois les idées de jeu du staff. Nous avons également répété certaines choses des derniers matchs.

DFB.de : Quel lien entretenez-vous avec votre adversaire, le Canada ?

Simon : Pour moi, ce sont des souvenirs incroyablement positifs, j’ai joué mon deuxième match international en avril 2017 contre le Canada à Erfurt. J’espère pouvoir obtenir un peu de temps de jeu dimanche, ce serait une bonne chose.

DFB.de : Comment évaluez-vous cet adversaire ?

Simon : Les derniers matchs l’ont déjà montré : c’est une équipe très robuste. Nous allons devoir nous investir dans des duels très durs. Athlétiquement et physiquement, elles sont très, très fortes. Nous voulons garder notre concentration et nous souhaitons faire circuler le ballon, avoir la maîtrise du jeu et montrer notre football qui est beau et rapide.

