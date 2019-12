Simon : « Hrubesch nous a fait redescendre sur terre »

La sélection allemande féminine dispute ce mardi (16h, en direct sur ZDF) son dernier match de l’année, à Erfurt contre l’Espagne, qui participera à la Coupe du monde. Dans une interview accordée à DFB.de, l’internationale de 25 ans Carolin Simon évoque cette affiche, ainsi que l’évolution de l’équipe et son transfert à l’Olympique Lyonnais.

DFB.de : La dernière période internationale de l’année a très bien démarré avec une victoire 5-2 contre l’Italie. Vous êtes tardivement entrée en jeu, comment avez-vous vécu le match ?

Carolin Simon : C'est vrai, nous avons bien commencé avec deux buts rapides. Lorsque nous avons concédé le premier but, on pouvait remarquer que nous perdions un peu le fil du match. L’égalisation fut ensuite malheureuse mais je pense que nous avons montré de meilleures intentions dès le coup d’envoi de la deuxième période et la volonté de faire tourner la rencontre en notre faveur.

DFB.de : Qu'est-ce qui distingue votre équipe ?

Simon : C’est un bon mélange entre de jeunes joueuses, encore inexpérimentées mais qui ont envie d'apprendre et qui sont de très bonnes footballeuses, et des plus expérimentées qui peuvent donner de l’assurance à l'équipe et accompagner les plus jeunes. À mon avis, c’est un mélange parfait pour jouer un football de qualité et attrayant.

DFB.de : Comment est l’ambiance ?

Simon : L'ambiance est bonne mais je dois dire que c’était déjà le cas avant. Tout le monde s’entend très bien dans l’équipe, nous sommes heureuses d'être ensemble sur le terrain. Cela se reflète dans notre plaisir de jouer.

DFB.de : Quelle part Horst Hrubesch a-t-il là-dedans ?

Simon : Une grande part ! Il a rejoint l’équipe au bon moment avec son expérience, son calme et sa sérénité, alors qu’il y avait beaucoup d’incertitudes. Il nous a fait redescendre sur terre, chaque joueuse peut désormais se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux.

DFB.de : Votre progression est également très bonne, le transfert à Lyon vous a manifestement fait du bien.

Simon : C’est exact, ce fut un pas énorme pour moi et je dois dépasser mes limites à chaque entraînement parce que le niveau est très élevé. Bien sûr, tout le monde donne le maximum pour avoir du temps de jeu. J’apprends énormément sur le plan footballistique. C’est tout simplement génial de jouer avec et contre les meilleures joueuses du monde et je suis très fière de faire partie de cette équipe.

DFB.de : Y a-t-il déjà de l’excitation en France autour de la Coupe du monde 2019 ?

Simon : Absolument. Les Français attendent ce tournoi avec impatience et c'est aussi fantastique pour le développement du football féminin qu'il se déroule là-bas.

DFB.de : Vous allez affronter l’Espagne. Comment jugez-vous cette équipe ?

Simon : C’est une équipe très forte qui aime jouer avec des passes courtes et prendre le jeu à son compte. Mais nous savons ce que nous pouvons faire pour contrer cela. Nous voulons continuer sur notre lancée et jouer un football offensif, rapide et attrayant.

[as/sd]