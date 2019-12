SheBelieves Cup : les adversaires de l’Allemagne

Des confrontations de très haut niveau attendent la Nationalmannschaft féminine lors de la SheBelieves Cup qui débute vendredi aux États-Unis. Les Américaines, triples championnes du monde en titre et n°1 au classement FIFA, accueillent les joueuses allemandes, deuxièmes de ce classement, ainsi que les Anglaises (troisièmes) et les Françaises (sixièmes) pour disputer ce tournoi début mars.

Les adversaires de l’Allemagne ont parfaitement profité de la période de préparation du mois de janvier pour travailler de façon intense. Les Allemandes feront leur entrée dans ce tournoi face aux États-Unis le 2 mars à Columbus dans l’Ohio (1h) puis affronteront l’Équipe de France 5 jours plus tard, le 7 mars, cette fois à Orlando en Floride (22h). Les Anglaises, que les joueuses de Steffi Jones rencontreront le 4 mars à Harrison dans le New Jersey (21h), ont effectué un stage d’entraînement de 10 jours sous le soleil espagnol de La Manga.

En attendant le coup d'envoi de la SheBelieves Cup, DFB.de vous propose un tour d’horizon complet sur les prochains adversaires de la Nationalmannschaft. Focus aujourd’hui sur la sélection anglaise et son nouveau sélectionneur Phil Neville.

Angleterre : nouvel entraîneur, grandes ambitions

Phil Neville, ancien défenseur de Manchester United et Everton, a été nommé par la Fédération anglaise de football (FA) à la tête de la sélection féminine le 23 janvier dernier. L’ancien international anglais (59 sélections) de 41 ans a signé un contrat qui le lie à l’équipe d’Angleterre jusqu’en 2021. Jusqu’ici sans expérience dans le football féminin, Phil Neville a pour objectif de mener la sélection anglaise vers le titre mondial l’année prochaine lors de la Coupe du Monde en France. « C’est un immense honneur de représenter son pays » a déclaré le nouveau sélectionneur, qui espère s’appuyer sur les progrès réalisés ces dernières années pour mener son équipe vers les sommets. « Cette équipe est en passe de réaliser quelque chose de spécial et je crois qu’elle est tout à fait capable de se hisser à un niveau supérieur. »

Mo Marley, la sélectionneuse intérimaire, est quant elle redevenue l’entraîneuse des U20 suite à la nomination de Phil Neville. Elle assistera cependant l’ancien joueur de Manchester United en tant qu’adjointe durant cette SheBelievesCup. C’est notamment elle qui a dirigé le stage de préparation en janvier dernier sous le soleil de La Manga en Espagne où les Anglaises se sont préparées de manière intensive pour cette compétition. « C’est un tournoi important et nous nous y sommes bien préparées, c’est la clé lorsqu’on veut réaliser une performance. » a-t-elle déclaré sur le site de la Fédération anglaise. Durant leur préparation, les Anglaises l’ont emporté 4-1 face aux Pays-Bas en amical près de Murcie en Espagne.

Avant de faire ses débuts lors de cette Shebelives Cup, Phil Neville fait déjà preuve de beaucoup d’ambition : « Nous voulons remporter la Coupe du Monde, gagner doit devenir notre habitude et nous devons développer une mentalité de conquérants. J’ai un état d’esprit de vainqueur et je veux insuffler ce message chez mes joueuses. » Le nouveau sélectionneur a notamment permis à Anita Asante de faire son retour en sélection. La défenseure de Chelsea âgée de 32 ans ne faisait plus partie des plans de l’ancien sélectionneur Mark Thompson. « Je veux montrer que la porte n’est fermée pour personne » a commenté Neville sur son choix de rappeler Anita Asante en sélection. Hannah Blundel (Chelsea) et Gabby George (Everton) feront quant à elles leurs premiers pas avec la sélection des Trois Lions pendant la SheBelieves Cup. Fara Williams, la joueuse de Reading âgée de 34 ans, sera elle la joueuse la plus expérimentée du groupe du haut de ses 168 sélections.