Seulement 300 spectateurs contre la Turquie

En accord avec le Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, les autorités sanitaires de Cologne ont informé la Fédération allemande de football que le match international contre la Turquie, qui aura lieu demain à 20h45, devra être disputé sans les 9 200 spectateurs prévus. La raison invoquée pour l'annulation est le taux d'incidence sur 7 jours à Cologne qui dépasse la valeur autorisée de 35 personnes infectées pour 100 000 habitants. Pour cette raison, seuls 300 spectateurs seront admis au match au sein du Rhein-Energie-Stadium.

Cela signifie que la DFB ne peut pas mettre en œuvre la vaste campagne de billets offerts pour cette rencontre. Tous les billets délivrés dans ce cadre perdront donc leur validité. La DFB demande à tous les fans déjà en possession d'un tel billet de faire preuve de compréhension et de considération et de s'abstenir de venir au stade. La campagne de billets gratuits pour le match contre la Suisse devrait commencer samedi prochain - sous réserve d’autorisation des autorités sanitaires.

Keller : « Nous sommes tristes, mais c'est la bonne décision ».

La fédération a reçu l'autorisation des autorités locales d'admettre 300 supporters. Même avec un tel nombre, la DFB doit prendre des précautions appropriées en matière d'hygiène, de protection contre les infections, de contrôle d'accès, de distanciation sociale entre les personnes (1m50, même dans les files d'attente) et de traçabilité. Jeudi dernier, l'UEFA a déclaré qu'il était possible d'utiliser les stades jusqu'à 30 %, sous réserve d’accord des autorités.

Le président de la DFB, Fritz Keller, a réagi : « Après les annonces de l’UEFA, nous avions l’espoir de pouvoir accueillir des supporters lors de nos matchs à Cologne. Ils nous ont beaucoup manqué ces derniers mois. Nous aurions beaucoup aimé offrir ces 9.200 billets à ceux qui ont dû tant abandonner pendant cette pandémie et qui sont là pour les autres dans un moment difficile. Les chiffres actuels d'infection, et pas seulement à Cologne, prouvent que la crise n'est pas du tout terminée et que nous devons continuer à agir de manière disciplinée et responsable. Nous sommes donc tristes, mais c'est la bonne décision. Dans le même temps, nous sommes heureux de ne pas nous voir imposer un huis clos total et qu'au moins 300 spectateurs puissent assister à la rencontre. Nous espérons maintenant pouvoir jouer le match contre la Suisse à Cologne la semaine prochaine ou au moins les prochains matches internationaux à Leipzig en novembre devant plus de fans afin de pouvoir dire « MERCI » avec de nombreux billets offerts. Car nous voulons que notre équipe nationale apporte de la joie à travers le football. »