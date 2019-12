Serge Gnabry rêve de « disputer un tournoi majeur avec l’Allemagne »

Pour ses débuts avec la sélection allemande en novembre 2016, Serge Gnabry a inscrit un triplé contre Saint-Marin (8-0). Il a ensuite glané le titre européen avec les U21 et rejoint le Bayern Munich en provenance du TSG 1899 Hoffenheim, avant de faire son retour dans l’équipe A de Joachim Löw. Dans une interview accordée à DFB.de, Gnabry évoque les rencontres à venir en UEFA Nations League contre les Pays-Bas et la France, son style de jeu et son rêve de jouer un tournoi majeur avec l’Allemagne.

DFB.de : Serge Gnabry, vous êtes de retour en sélection. Comment se sont passées les retrouvailles ?

Serge Gnabry : C’est super d’être de retour ici et de retrouver beaucoup de visages connus. Je me suis immédiatement senti chez moi dans l’équipe. Je connais beaucoup de gars des équipes de jeunes ou des rassemblements précédents où j’avais été convoqué. Je veux montrer que j’ai ma place ici.

DFB.de : Vous avez été convoqué au dernier moment, mardi après-midi, pour palier le forfait de Leon Goretzka. Comment l’avez-vous appris ?

Gnabry : J’avais entraînement avec le Bayern. Après la deuxième séance, je suis allé aux vestiaires, je me suis changé et j’ai regardé mon téléphone portable en sortant. J’ai vu que j’avais un appel manqué du sélectionneur et j’ai immédiatement su. Quatre heures plus tard, j’étais dans l’avion en direction de Berlin et j’étais évidemment très heureux.

DFB.de : Peu de temps après, vous aviez une nouvelle séance d’entraînement, cette fois-ci avec vos partenaires de la sélection.

Gnabry : Au début, je ressentais encore un peu de fatigue dans les jambes car je m'étais beaucoup entraîné à Munich et j’ai pris l’avion le soir. Mais elle part rapidement. On prend du plaisir à l’entraînement de la sélection, il y a beaucoup de qualité. Il règne une bonne atmosphère, tout le monde montre qu'il veut jouer.

DFB.de : Comment voyez-vous votre rôle au sein de la sélection ?

Gnabry : Avant tout un rôle offensif. Je joue certes sur l’aile en club mais je peux jouer à plusieurs postes en attaque. À droite, à gauche, dans l’axe et même en pointe. Peu importe la position que m’assigne le sélectionneur, je donnerai le meilleur de moi-même. Nous sommes très libres en attaque avec la sélection et permutons souvent pour rendre la tâche plus difficile à nos adversaires. J’ai complètement adopté cette approche dans mon jeu. Nous avons en plus de nombreux types d’attaquants et chacun peut faire parler ses qualités.

DFB.de : Deux grandes échéances vous attendent avec les Pays-Bas et la France. Comment jugez-vous vos adversaires ?

Gnabry : La France est championne du monde, cela veut tout dire. Ils ont beaucoup, beaucoup de qualités offensivement. La défense française fait aussi très peu d’erreurs. Mais nous devons d’abord nous concentrer sur les Pays-Bas. Avec le Bayern, nous avons récemment joué contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions. On a déjà pu avoir un premier aperçu, et il faudra absolument ne pas sous-estimer les Pays-Bas. Ils ont beaucoup de jeunes et très bons joueurs. Ils ont une équipe très intéressante et sont en progrès.

DFB.de : Après la décevante Coupe du monde 2018 en Russie, il y a eu quelques changements au sein de la sélection. Visez-vous le titre européen en 2020 ?

Gnabry : Mon rêve est de disputer un tournoi majeur avec l’Allemagne. Ce n’est pas arrivé au mondial alors je souhaite y arriver pour les prochaines compétitions. Je travaille dur pour cela. Grâce au titre européen 2017 avec les U21, j’ai déjà vécu ce que cela procurait d’aller au bout d’un tournoi et de le gagner. Je veux me servir de cette période internationale et des entraînements pour prouver ce que je vaux et je vais tout donner pour être régulièrement appelé en sélection à l’avenir.

