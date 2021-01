Serge Gnabry inscrit le but de l’année 2020

C’était le point d’orgue d’un match palpitant à Cologne : après une percée dans la surface, Timo Werner centre à ras de terre pour Serge Gnabry qui, excentré, trompe le gardien suisse Yann Sommer d’une magnifique talonnade croisée.

Le but égalisateur à 3-3 face aux helvètes a été élu But de l’année 2020 par les fans de la Mannschaft. Avec 55,5% des votes, Gnabry a nettement devancé les réalisations de Florian Neuhaus (22%), Leroy Sané (12,2%) et Timo Werner (10,2%).

Visionnez le but ici

[dfb]