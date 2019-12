Sensation en coupe d’Allemagne : Ulm sort le tenant du titre

Le SSV Ulm 1846 a réalisé la sensation en coupe d’Allemagne en sortant le tenant du titre de l’Eintracht Francfort sur le score de 2-1 (0-0). Ce résultat est historique puisque cela faisait 22 ans que le tenant du titre n’était plus sorti dès le premier tour (à l'époque, le 1. FC Kaiserslautern s’était incliné contre Greuther Fürth, 0-1). Le SV Rödinghausen a également été l’auteur d’une belle surprise. En effet, à l’occasion de sa première participation en coupe d’Allemagne, le club de ligue régionale s’est imposé, après prolongations, contre le club de deuxième division du Dynamo Dresde, 3-2 (2-2/2-2). C’est Maximilian Hippe qui a donné la victoire à son équipe à la 120e minute, devenant ainsi le héros du jour.

Drochtersen/Assel était également proche de marquer l'histoire. L'équipe de ligue régionale a tenu le Bayern Munich en échec pendant 82 minutes avant que Robert Lewandowski ne pousse le ballon dans le but et ne sauve le Rekordmeister de l'embarras.

Wolfsbourg et Leverkusen se qualifient sur le tard

Les équipes de Bundesliga du Bayer Leverkusen et du VfL Wolfsbourg ont également eu beaucoup de difficultés : le Bayer a rattrapé un retard de 1-0 sur l'équipe du 1 CfR Pforzheim, Wolfsbourg l’a emporté 1-0 à la 76e minute, tandis que le FC Nuremberg a rendu le match encore plus excitant : Mikael Ishak a marqué le but du 2-1 contre le SV Linx à la 89e minute.

Le SV Werder Brême (6-1 contre le Wormatia Worms) et le TSG Hoffenheim (6-1 contre FC Kaiserslautern) ont célébré des victoires nettes et sans bavure. L'équipe de deuxième division du MSV Duisbourg a tremblé devant l'équipe d'Oberliga du TuS Dassendorf, 1-0.

Le Hansa Rostock est le deuxième club de troisième division avec le SV Wehen Wiesbaden à s’être qualifié après voit battu le FC Sankt Pauli (3-2 après prolongations). Samedi soir, le demi-finaliste de la coupe d’Allemagne de 2000 a étonnamment battu l'équipe de Bundesliga du VfB Stuttgart 2-0 (1-0), élargissant ainsi une série inhabituelle contre les Souabes : lors de ses quatre rencontres en coupe avec le VfB, l’outsider l’a toujours emporté.

L'équipe du TuS Erndtebrück a offert au Hamburger SV un combat épique et a manqué de peu de faire sensation, 3-5 (1-2). Après deux défaites au premier tour en 2015 et 2017, il s'agissait d'une victoire souveraine pour l'équipe de Hambourg.

Le RW Oberhausen n'avait par contre aucune chance : le demi-finaliste de la Coupe en 1998 a perdu 0-6 (0-2) face au SV Sandhausen, qui joue deux échelons plus haut et qui a enregistré la plus large victoire de l'histoire du club en coupe d’Allemagne. Dans le duel entre la deuxième division et la première division, Erzgebirge Aue s’est incliné face au FSV Mayence 05 1-3 (0-1), bien que les Saxons aient joué 87 minutes en supériorité numérique. Mayence se qualifie pour la quatrième fois d'affilée pour le deuxième tour.

Joie énorme à Flensbourg et Leipzig

Le SC Weiche Flensbourg a créé une énorme surprise lors du premier tour de la coupe d’Allemagne dimanche après-midi. Le club de division régionale a sorti le VfL Bochum à l’occasion de son premier match dans la compétition. Le BSG Chemie Leipzig a également été auteur d’une énorme performance en battant le Jahn Ratisbonne 2-1.

Le pensionnaire de troisième division du Karlsruher SC n’a eu aucune chance face au Hannovre 96 qui l’a terrassé 0-6 (0-3). Le Viktoria Cologne a longtemps cru créer l’exploit face au RB Leipzig mais qui a finalement perdu 3-1 (0-1). Le FC Augsbourg l’a emporté face au TSV Steinbach Haiger au bout d’un match palpitant 2-1 (1-0), tandis que le Fortuna Düsseldorf n’a laissé aucune chance au TuS Rot-Weiß Coblence, 5-0 (4-0).

Le 1. FC Cologne se lâche

Le FC Cologne a transformé le match face au BFC Dynamo en une éclatante victoire 9-1 (4-1) à l'extérieur, le FC Heidenheim a battu le SSV Jeddeloh 5-2 (3-0), l’Arminia Bielefeld n'a montré aucun problème avec un 5-0 (1-0) contre le FC Lok Stendal.

[sid/mw]