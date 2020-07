Sebastian Hoeneß nouvel entraîneur du TSG Hoffenheim

Sebastian Hoeneß, tout juste auréolé d’un titre de champion de 3e division avec l’équipe réserve du Bayern Munich, a été nommé entraîneur de l’équipe première du TSG Hoffenheim. Le technicien de 38 ans sera accompagné de son adjoint au Bayern David Krecidlo (36 ans).

« Nous sommes fiers du travail réalisé avec le FC Bayern Campus. Nous ne formons pas seulement des jeunes joueurs, mais aussi des entraîneurs », a réagi le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic. « Bien sûr, c’est dommage de le voir nous quitter. Mais nous avons décidé de ne pas nous opposer à son départ. Nous lui souhaitons beaucoup de succès avec Hoffenheim, que ce soit en Bundesliga ou en coupe d’Europe. »

Le fils de l’ancien international Dieter Hoeneß et neveu d’Uli, dirigeant historique du Bayern Munich, s’est également exprimé : « Je suis extrêmement heureux d’avoir eu la possibilité de travailler pour cet immense club qu’est le Bayern Munich. C’était une période fantastique, qui m’a permis de me développer en tant que jeune entraîneur. Je veux remercier l’ensemble de la direction, Karl-Heinz Rummenigge comme Hasan Salihamidzic et Herbert Hainer, pour la confiance qui m’a été accordée. Merci tout particulièrement à Jochen Sauer, avec qui j’ai travaillé de manière intensive et en totale confiance durant toutes ces années. Également, je veux signifier toute ma reconnaissance envers Hansi Flick, Hermann Gerland et l’ensemble du staff et des salariés du Bayern Munich, ainsi que mes joueurs. Enfin, merci aux supporters pour leur soutien exceptionnel. Je n’oublierai jamais ce titre de champion. »

Sebastian Hoeneß retrouve un club qu’il connait déjà, puisqu’il y a évolué en tant que joueur lors de la saison 2006-07. Le Munichois de naissance avait auparavant été formé au VfB Stuttgart avant de porter les couleurs de l’équipe amateur du Hertha Berlin, club où il a terminé sa carrière en 2010. L’ancien milieu offensif a débuté son parcours d’entraîneur un an plus tard, sur le banc des U19 du Hertha Zehlendorf, avant de diriger les U17 du RB Leipzig et de prendre ensuite la tête des U19, puis de la réserve du Bayern Munich, ce qui lui a permis d’être récompensé du titre de « coach de l’année » de 3e division à l’issue de la saison 2019-2020.

[dfb]