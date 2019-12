Schneider : « Manu a fait de très bonnes parades »

À l’occasion du deuxième match d’essai au camp d’entraînement de la Coupe du monde à Eppan, Manuel Neuer était une nouvelle fois le centre de toutes les attentions. Le capitaine des champions du monde a tenu sa place dans les buts contre les U20. L’équipe A l’a emporté 2-0 grâce à des buts de Thomas Müller sur penalty et Julian Draxler. Ce sont l’entraîneur adjoint Thomas Schneider et le coach des U20 Frank Kramer qui s’occupent de faire les comparatifs et de tirer des conclusions pour DFB.de.

Thomas Schneider sur…

…Manuel Neuer : Manu a aujourd’hui disputé 70 minutes contre les U20 et a fait de très bonnes parades. Notre idée était de lui accorder une phase de concentration plus longue. Je ne peux pas dire définitivement s’il sera en Russie. Dans tous les cas, ce fut un premier pas. Si les choses continuent dans ce sens, il jouera samedi contre l’Autriche. Ensuite, nous verrons bien.

…le traitement de Marc-André ter Stegen : Les entraîneur ont discuté avec Marc. Il a fait une très, très bonne saison. Mais Manu est un gardien plus complet dans tous les domaines, il n’est pas devenu le meilleur gardien du monde par hasard. Ce n’est pas une situation joyeuse pour Marc mais quand on a un gardien qui est aussi incroyablement bon, on lui laisse la porte ouverte aussi longtemps que possible.

…la situation de Jerome Boateng : Pour lui, nous sommes très, très confiants. Il a déjà fait deux séquences avec ballon ainsi qu’une course rapide. Je dirais qu’il est à 80 % de sa vitesse maximale. Si tout se passe comme prévu, il pourra revenir vraisemblablement à l’entraînement la semaine en pleine forme et il disputera peut-être le dernier match amical (ndlr : le 8 juin à Leverkusen contre l’Arabie Saoudite).

...le match amical contre l'Autriche : Nous entrerons dans ce match avec une certaine surcharge. L'équipe ne sera pas fraîche à 100 %. C'est pour cela que nous voulons donner du temps de jeu au plus grand nombre de joueurs possibles, certains entreront en cours de match. Jerome Boateng ne sera pas de la partie et Toni Kroos n'arrivera que samedi au centre d'entraînement. Mario Gomez a de légers problèmes musculaires, nous allons devoir y regarder dans les prochains jours. Il est important que les joueurs qui ont eu une pause un peu plus longue puissent jouer afin que tout le monde reste dans le rythme.

…l’état de Mesut Özil : Il est encore sous traitement mais en pleine possession de ses moyens. Nous nous attendons à ce qu'il soit exigeant avec lui-même dans les jours et les semaines qui précèdent le début du tournoi afin de construire la substance nécessaire. Nous sommes confiants de pouvoir y arriver.

…les essais contre les U20 : Nous avons joué dans plusieurs configurations. Les jeunes nous ont posés des problèmes qui nous attendront durant la compétition. Nous en tirons les enseignements que nous ne pouvons pas avoir aux entraînements pour être prêts face à nos adversaires pendant le tournoi. Les U20 ont de très bons joueurs qui veulent se montrer. Les résultats de ces matchs sont évidemment secondaires, puisque les U20 ne jouent pas contre nous comme ils le feraient d’habitude.

…la possible utilisation d’un casque pendant la Coupe du monde : C’est quelque chose que nous attendons et que nous devons tester. Contre l’Autriche, Marcus (ndlr : Sorg) sera dans les tribunes et sera en liaison avec le banc de touche grâce à un casque. Il bénéficiera d’une très bonne vue depuis les tribunes, d’où il pourra mettre en place des paramètres tactiques plus rapidement. D’en haut, il remarquera peut-être un schéma qui peut être corrigé depuis le banc.

Frank Kramer sur…

…Manuel Neuer : C’est un gardien de but parfait. Le charisme seul, la façon dont il se déplace – quand on voit cela en direct, c’est encore plus impressionnant qu’à la télévision.

…l’opportunité de pouvoir se tester face aux A : Normalement, après une longue saison, les joueurs sont déjà en vacances. Tout le monde est tranchant et veut vivre ce qui se passe ici – cela n’a pas été compliqué de faire venir les jeunes. C’est exactement cette joyeuse anticipation que nous recherchons. Ils sont très impressionnés par l’équipe A. Les jeunes en apprennent énormément ici, ils doivent prendre exemple sur des gens qui font partie des meilleurs dans ce qu’ils font.

…la collaboration avec l’équipe A : Cette collaboration était de classe mondiale. Nous, en tant qu’entraîneurs des U20, nous avons pu en apprendre énormément. C'était un moment merveilleux ensemble. Nous croisons tous les doigts pour que ce travail paye en Russie.

[dfb]