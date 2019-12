Schalke et Brême, deux antipodes

Lors du quart de finale entre le FC Schalke 04 et le Werder Brême ce mercredi (3 avril à 20h45), deux équipes avec deux situations totalement différentes entreront sur le terrain. Alors que les Königsblauen, qui n’ont remporté que deux victoires en championnat en 2019, sont en lutte pour le maintien, le club de la ville hanséatique n'a pas perdu un seul match depuis la trêve hivernale.

Après le licenciement de Domenico Tedesco, Huub Stevens a repris les commandes et devrait s’occuper de son club de cœur jusqu'à la fin de la saison. Lorsque Stevens était entraîneur de l’équipe, le S04 a remporté la Coupe d’Allemagne en 2001 et 2002. La dernière fois que Schalke a pu soulever ce trophée était en 2011. Brême a remporté six fois la Coupe, la dernière fois au printemps 2009.

En Bundesliga, Schalke et Brême s'affrontent depuis de nombreuses années. Le bilan est plutôt en faveur du Werder, qui a remporté ses trois derniers matchs de championnat contre Schalke. Un autre facteur jouant en sa faveur est que deux de ces trois victoires ont été remportées à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. L'autre victoire a été remportée 4-2 à domicile le 8 mars.

D'abord Dortmund, maintenant Schalke ?

En Coupe d’Allemagne, cependant, les deux équipes se sont peu affrontées. La dernière rencontre remonte à 2004/2005, en demi-finale. Alors que le score était de 2-2 après 120 minutes, Schalke s'était imposé aux tirs au but.

En cas de tirs au but en quart de finale, Brême a de quoi être plus confiant que son adversaire. En effet, en huitième de finale, le Werder s'est imposé aux tirs au but contre le Borussia Dortmund, leader de Bundesliga. Schalke s'est imposé aisément face au Fortuna Düsseldorf (4-1).