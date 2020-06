Sarrebruck : vers une première finale ?

Il suffit d’une victoire de plus pour décrocher une place en finale à Berlin. Les quatre demi-finalistes de la Coupe d’Allemagne s’affronteront mardi et mercredi. L’équipe de quatrième division, le FC Sarrebruck , surprise de ces demi-finales, recevra le Bayer Leverkusen tandis que le Bayern Munich affrontera l’ Eintracht Francfort , dans un remake de la finale 2018. DFB.de a compilé quelques informations avant les demi-finales.

Un pensionnaire de quatrième division en demi-finale : le FC Sarrebruck est la première équipe de quatrième division à atteindre les demi-finales de la Coupe d’Allemagne. Mais les Sarrois ont accédé au dernier carré trois fois dans le passé et ont systématiquement été éliminés par le futur vainqueur de l’épreuve.

Série de buts : Leverkusen a marqué dans chacun de ses 18 derniers matchs de Coupe d’Allemagne (48 réalisations au total, soit une moyenne de 2,7 buts par match). Il n’y a qu’une seule autre série comparable dans l’histoire du club : entre août 1998 et octobre 2006, le Bayer 04 a inscrit au moins un but en 26 rencontres consécutives. Le dernier match sans but marqué remonte aux quarts de finale contre le Bayern Munich, il y a cinq ans.

Éternels favoris : le Bayern Munich est en demi-finale pour la onzième fois consécutive. Un record. L’Eintracht Francfort atteint le dernier carré pour la troisième fois lors des quatre dernières éditions.

Home sweet home : à domicile, le Bayern est invaincu contre l’Eintracht Francfort depuis 15 matchs (14 victoires et un nul). La dernière victoire de Francfort en terre bavaroise remonte à novembre 2000 (2-1). C’est la seule victoire de l’Eintracht contre Munich en 38 duels.

Buts en série : le Bayern a marqué dans chacun de ses 21 derniers matchs de Coupe d’Allemagne, avec une moyenne de trois réalisations par match. Avec les buts contre le Werder Brême, Francfort compte maintenant 15 matchs de Coupe consécutifs avec au moins une réalisation. L’Eintracht n’a pas connu une série aussi longue depuis celle entre 1983 et 1988.

Clean sheet : Manuel Neuer a gardé sa cage inviolée 32 fois dans sa carrière en Coupe. Il va peut-être rejoindre Oliver Kahn , qui a atteint le record de 33 matchs dans la compétition sans encaisser de buts.

Recordman : Thomas Müller a remporté 46 de ses 54 matchs en Coupe d’Allemagne avec le Bayern (sans prendre en compte les victoires aux tirs au buts). Si le Bayern gagne contre l’Eintracht dans le temps réglementaire ou en prolongation, il égalisera les records de Sepp Maier et de Gerd Müller (47 victoires en Coupe avec le Bayern).