Sara Doorsoun rejoindra Wolfsbourg

L’internationale allemande Sara Doorsoun quittera le SGS Essen à la fin de la saison pour rejoindre le VfL Wolfsbourg. Doorsoun sera liée au club bas-saxon jusqu’en 2021.

« Je pensais depuis longtemps à rejoindre Wolfsbourg. La discussion que j’ai eue avec les responsables du club m’a finalement convaincu », a déclaré la joueuse de 26 ans. « Les conditions de travail à Wolfsbourg sont optimales, tout comme l’environnement. Le VfL est un club qui reste constamment au top et je suis très heureuse de pouvoir devenir membre de cette équipe. Il s’agit pour moi d’une nouvelle étape dans mon développement et je veux également continuer de faire grandir Wolfsbourg et participer à ses succès futurs. »

Le président du SGS Essen s’est montré déçu de la décision de sa joueuse : « Nous sommes évidemment tous triste de voir Sara Doorsoun partir. Elle est une formidable athlète et possède une forte personnalité sur le terrain comme en dehors. Au SGS Essen, elle a obtenu sa place de titulaire et est devenue internationale allemande. Mais nous comprenons sa décision de rejoindre l’une des meilleures équipes européennes. »

Kellermann : « Un vrai renfort »

Doorsoun compte 13 sélections en équipe d’Allemagne et figure actuellement dans le groupe appelé par Horst Hrubesch pour les deux matchs à venir contre la République tchèque (samedi à 16h15) et la Slovénie (mardi à 16h). Née à Cologne, Doorsoun était passée par les clubs SG Wattenscheid 09, SC 07 Bad Neuenahr et 1. FFC Turbine Potsdam avant de rejoindre le SGS Essen en 2013, où elle a disputé 104 matchs (17 buts).

« Nous sommes heureux de faire venir Sara Doorsoun au VfL Wolfsbourg », a déclaré le directeur sportif du club Ralf Kellermann. « Son profil correspond parfaitement à notre projet sportif et humain. Elle constitue pour nous un vrai renfort. »

