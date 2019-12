Sara Däbritz : «Nous nous sommes battues jusqu’à la fin du match »

Deuxième match, et deuxième victoire pour la Mannschaft dans cette Coupe du Monde 2019. Avant de se rendre à Montpellier pour le dernier match de poule, Sara Däbritz a répondu à nos questions.

DFB.de : Félicitations pour votre but contre l’Espagne ! La rencontre s’est bien déroulée pour vous, non ?

Sara Däbritz : Merci ! Je n’étais pas satisfaite de mon début de partie. J’ai essayé de revenir dans mon match en mettant de l’intensité dans les duels, comme le reste de l’équipe. C’est comme ça que nous avons réussi à nous créer des occasions en contre-attaques, que nous n’avons malheureusement pas su concrétiser. Mais le plus important, c’est d’avoir pris les trois points.

DFB.de : Comment jugez-vous votre prestation, avec le recul ?

Däbritz : Je pense que nous n’avons pas joué notre meilleur football. Mais au niveau de l’état d’esprit, nous n’avons rien à nous reprocher. Nous nous sommes battues jusqu’à la fin du match, même si nous avons eu du mal à défendre de manière compact ce qui a permis aux espagnoles d’obtenir un certain nombre d’occasions. En deuxième période, nous étions tout de même mieux en place. Je pense que la clef, c’est que nous avons défendu en équipe.

DFB.de : En Allemagne, on parle beaucoup du football féminin en ce moment. Cela a-t-il un impact sur l’équipe ?

Däbritz : Ce qui est sûr, c’est que les médias s’intéressent plus à nous. Il y a beaucoup plus de journalistes présents lors de nos rencontres. Nous avons vraiment pris du plaisir à jouer devant autant de spectateurs. Même les audiences montrent que les supporters sont derrière nous. Ça nous fait énormément plaisir, évidemment.

DFB.de : Lundi, l’objectif sera une troisième victoire afin de réaliser un sans faute dans cette phase de groupe. À quoi vous attendez-vous contre l’Afrique du Sud ?

Däbritz : Nous ne les avons pas encore analysées, mais les équipes africaines sont en général très physiques et très athlétiques. Devant, elles ont des joueuses fortes et rapides, mais on sait aussi qu’elles ne sont pas toujours très bien organisées défensivement. Ce sera à nous d’utiliser les espaces qu’elles nous laisseront.