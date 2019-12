SAP, partenaire officiel de l’Académie DFB

SAP devient un sponsor officiel de l’Académie DFB. L’accord de partenariat entre la nouvelle Académie de la DFB (Deutscher Fußball-Bund, Fédération allemande de football) et la société leader dans la branche des logiciels informatiques destinés aux entreprises est de trois ans. L’objectif de ce partenariat est la mise en place conjointe de projets d’innovation dans le cadre du développement du football en Allemagne.

Au cœur de cette collaboration entre la DFB et SAP figurent l’optimisation de la formation des jeunes joueurs, l’analyse des matchs et des entraînements et la formation des experts. Déjà partenaire de longue date de la DFB, SAP jouit d’une expérience considérable dans les domaines de l’analyse de données, de l’évaluation des performances de joueurs et des innovations technologiques en rapport avec le football.

Oliver Bierhoff : « Le Big Data et l’analyse prennent une place de plus en plus importante »

« L’idée de base de l’Académie est de faire avancer le football allemand et d’utiliser pour cela les technologies modernes », a déclaré Oliver Bierhoff, chef du projet DFB-Akademie. « Le Big Data et l’analyse qui en résulte prennent une place de plus en plus importante et nous voulons jouer là-dessus dans notre travail. Nous sommes très heureux de travailler avec un partenaire comme SAP, un exemple en matière de compétences, d’innovation, d’infrastructures et technologies modernes. Nous voulons profiter de ces qualités. »

Bernd Leukert, gérant de SAP chargé du département Produits et Innovation, a déclaré : « Dans tous les domaines du sport professionnel, l’analyse des données et l’optimisation des performances sur la base d’informations fiables sont aujourd’hui des éléments décisifs. Avec la DFB-Akademie, nous allons travailler dans l’objectif de moderniser le football en Allemagne. Nos compétences en matière d’utilisation et d’analyse de Big Data pour les matchs et les entraînements peuvent représenter une forte valeur ajoutée pour la DFB-Akademie dans son travail de formation, de développement de talents et de détection. »

La nouvelle DFB : concentration de savoir-faire en matière de football

Avec la construction de son nouveau siège, qui comprendra la DFB-Akademie, la DFB souhaite concentrer en un seul et même endroit toutes les composantes de son savoir-faire en matière de football, pousser encore davantage les synergies déjà existantes et ainsi servir au mieux la famille football en Allemagne.

SAP est « Partenaire Premium Officiel de la DFB et de son Équipe Nationale » depuis 2013. Des technologies innovantes de SAP, telles que SAP Match Insights et SAP Penalty Insights ont déjà aidé les équipes de la DFB à remporter la Coupe du monde 2014, la Coupe des confédérations 2017 et l’EURO U21 2017. Outre ses divers partenariats dans le football (avec entre autres TSG 1899 Hoffenheim, FC Bayern Munich et City Football Group), SAP est également un sponsor officiel de la WTA, de la Formule 1, ainsi que dans le golf et le hockey sur glace professionnel.

[dfb]