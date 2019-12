Sané : « Les critiques ? Une source de motivation »

Présents en conférence de presse ce mercredi à Berlin, Julian Draxler et Leroy Sané ont évoqué la situation actuelle de la Mannschaft, leur statut au sein de l’équipe et les matchs à venir contre les Pays-Bas et la France en UEFA Nations League.

Leroy Sané au sujet…

… de son retour en équipe d’Allemagne : Je suis content d’être ici et de travailler avec mes coéquipiers et le staff. Deux bons matchs nous attendent désormais. Les entraînements étaient très bons jusqu’ici. J’espère avoir du temps de jeu afin de montrer ce que je sais faire.

… de la séance d’entraînement ouverte au public mardi après-midi : J’aime la proximité des fans. C’était super pour tous les enfants de voir l’équipe d’Allemagne de si près.

… de sa non-sélection pour la Coupe du monde : J’étais déçu, mais je suis encore plus motivé désormais. Je veux jouer partout, savourer les moments passés ici et apprendre. Je veux progresser chaque jour. Je sais gérer les critiques publiques, qu’elles soient négatives ou positives. Je respecte ça et j’essaie de me m’améliorer encore davantage. La critique est pour moi une source de motivation.

… de son avenir en équipe d’Allemagne : C’était difficile pour moi jusqu’à maintenant. Je travaille sans relâche pour m’adapter au style de jeu de l’équipe. Mon objectif est que l’entraîneur n’ait pas d’autre choix que de me sélectionner.

Julian Draxler au sujet…

… des premières journées à Berlin : Les entraînements sont très intenses. On sent que l’équipe est mécontente de ce qu’il s’est passé cet été. Nous sommes en mission de rachat et nous ressentons une grande envie de disputer ces matchs.

… de la coupe du monde en Russie : Nous l’avons analysée. Nous étions trop lents et maladroits en attaque, avons récupéré peu de ballons. La France récupérait les ballons et se projetait rapidement vers l’avant. Notre style de jeu était longtemps basé sur la possession, mais ça n’a pas fonctionné à la coupe du monde. Nous devons faire des ajustements, et je pense que nous recommencerons à marquer beaucoup de buts.

… des forfaits pour ces deux matchs : Cela fait partie du jeu. Les entraîneurs ont une responsabilité par rapport aux clubs qui mettent leurs joueurs à disposition. Mais le groupe est prêt au combat et nous avons l’occasion d’aller chercher de bons résultats.

… de l’UEFA Nations League : Les Coupes du monde ou d’Europe sont des compétitions plus importantes. Mais comme on dit toujours, le match le plus important est le suivant. Nous voulons et devons obtenir de bons résultats, pour montrer qu’il faut compter sur nous. Nous serons à 100%.

[dfb]