Sané et Reus buteurs, victoire 2-0 contre la Biélorussie

L’équipe nationale d’Allemagne a remporté son deuxième match de qualification pour l’EURO 2020. A Borissov, la sélection dirigée par l’entraîneur adjoint Marcus Sorg l’a emporté 2-0 contre la Biélorussie. Leroy Sané a donné l’avantage à l’Allemagne en début de match (12e) avant que Marco Reus ne creuse l’écart en seconde période (62e).

Après des premières minutes compliquées face aux Biélorusses, le 11 de la DFB a pris le contrôle du jeu, ne tardant pas à trouver la faille face à une défense bien resserrée. Lukas Klostermann a apporté le premier danger après une belle passe tendue à la 6e minute. La Biélorussie, pour sa part, s'est appuyée sur des contre-attaques. Serge Gnabry et Klostermann ont eu une double occasion à la neuvième minute mais ont buté sur Gutor.

Sané brille d'entrée

Reus a lui aussi tenté sa chance à l’entrée de la surface de réparation mais ne s’est pas montré assez précis (12e). Mais dans la foulée, Sané s’est montré plus en réussite suite bonne passe de Joshua Kimmich, crochetant son vis-à-vis avant d'ajuster le gardien du pied gauche pour ouvrir le score (13e). L'Allemagne a poursuivi sa domination jusqu'à la pause.

Les Biélorusses n'ont pas pour autant été inoffensifs : un tir de Stanislav Dragun a d'abord été bloqué au dernier moment, puis Manuel Neuer a dû s’interposer sur une tête de Nikita Naumov (30e) sur le corner suivant.

Ginter passeur, Reus creuse l’écart

En deuxième mi-temps, Sané s’est procuré une première bonne occasion à la 48e minute, bien lancé par Gündogan, mais s’est fait bloquer après un moment d’hésitation. La Mannschaft a poussé pour inscrire un second but, investissant la surface de réparation biélorusse. Klostermann s’est retrouvé démarqué pour frapper après une bonne combinaison à la 54e minute, mais sa frappe ne trouva pas le cadre.

La confrontation s’est de plus en plus transformée en une démonstration de la part de la sélection de la DFB, et il ne manquait plus qu’à marquer le deuxième but. Ce fut chose faite peu après l’heure de jeu : sur la droite, Matthias Ginter a superbement servi Marco Reus plein axe, qui après un contrôle parfaitement maîtrise a fait trembler les filets d'une frappe sous la barre (62e). Gnabry a même raté l'occasion d'inscrire le troisième but allemand à la 66e minute ; Sané (75e) n'a pas non plus réussi à aggraver le score sur une offrande de Nico Schulz. De la tête, l'attaquant de Manchester City a également raté de très peu son deuxième but de la soirée, le poteau sauvant un gardien vaincu (83e).

