Sané et Gündogan remportent la League Cup

Les internationaux allemands Leroy Sané et Ilkay Gündogan ont glané leur tout premier titre sous les couleurs de Manchester City ce dimanche en remportant la finale de la League Cup à Wembley face à Arsenal (3-0). Mesut Özil et Shkodran Mustafi étaient titulaires dans le 11 londonien mais cela n’a pas suffi pour empêcher la victoire des Citizens de Pep Guardiola.

Manchester City a ouvert le score grâce à son attaquant argentin Sergio Agüero (18e) puis a doublé la mise grâce à un but de son capitaine Vincent Kompany, servi par Ilkay Gündogan après un corner (58e). Enfin, l’Espagnol David Silva est venu parachever le succès des siens en inscrivant un troisième et dernier but, permettant à Manchester City de soulever ce trophée pour la cinquième fois de son histoire. Seul Liverpool fait mieux dans cette compétition avec 8 succès au compteur.

Il s’agit du tout premier trophée remporté par Ilkay Gündogan et Leroy Sané depuis leur arrivée à Manchester City à l’été 2016.