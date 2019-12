Sané élu meilleur jeune joueur d’Angleterre

L’international allemand Leroy Sané a été élu meilleur jeune joueur de la saison 2017/2018 en Angleterre. L’ailier de 22 ans qui joue pour Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola et en compagnie d’Ilkay Gündogan est d’ores et déjà champion d’Angleterre. Il a jusqu’à présent inscrit neuf but et délivré douze passes décisives en 28 matchs de championnat et 13 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette distinction est un « grand honneur » pour lui.

Sané était également éligible pour le titre de meilleur joueur de l’année, finalement remporté par Mohamed Salah, le joueur du Liverpool FC. « C’est un grand honneur, j’ai travaillé dur et je suis très heureux de remporter ce titre », a déclaré l’Égyptien qui a inscrit 41 buts en 46 matchs officiels avec l’équipe de Jürgen Klopp. Liverpool rencontrera l’AS Roma mardi (à 20h45) en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Salah est en tête du classement des buteurs de Premier League avec 31 réalisations. Les autres joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur de l’année, en dehors de lui et Leroy Sané, étaient Harry Kane (Tottenham Hotspur), David De Gea (Manchester United) ainsi que Kevin De Bruyne et David Silva (Manchester City).