Sané élu "homme du match" face aux Pays-Bas

Alors qu'il n'était qu'un spectateur durant la Coupe du monde en Russie, Leroy Sané impressionne dernièrement avec la Mannschaft. Le joueur de 22 ans a inscrit son premier but en sélection lors de la victoire 3-0 contre la Russie et a enchaîné avec une performance convaincante contre les Pays-Bas (2-2) dans le cadre de la Ligue des nations.

Auteur du second but allemand contre les Oranje, Sané a multiplié les dribbles et les sprints dans les espaces, en plus d'une bonne attitude sur le plan défensif. Sa prestation lui a permis d'être élu "homme du match" pour la deuxième fois consécutive. Avec 53,6% des voix, l'ailier de Manchester City a largement devancé Timo Werner (13,5) et Toni Kroos (7,7).

Le fan-club de la Mannschaft et DFB.de remercient tous les votants pour leur participation !