Lars Stindl pris en tenaille par les noirs et jaunes

Mats Hummels et Marco Reus s'imposent devant Matthias Ginter et ses coéquipiers

Sancho envoie Dortmund en demi-finale

Berlin se rapproche pour le Borussia Dortmund, qui s’est qualifié mardi soir en demi-finale de la coupe d’Allemagne en s’imposant 1 à 0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Le BVB n’avait plus répondu présent dans le dernier carré du DFB-Pokal depuis quatre saisons complètes.

Face aux Rhénans dirigés par Marco Rose, futur entraîneur des Schwarzgelben à partir de la saison prochaine, le club de la Ruhr a dû prendre son mal en patience pour obtenir sa qualification. Après un but refusé de chaque côté au cours de la première heure de jeu (Marcus Thuram 45e / Erling Haaland 53e), Jadon Sancho a ouvert le score à la 66e minute suite à un contre parfaitement mené et conclu par l’international anglais. Dans le temps additionnel, le BVB a vu Mahmoud Dahoud être expulsé après avoir écopé d’un second carton jaune (90e+3).

Ce Borussenduel était le premier quart de finale à être disputé, suite au report du match Jahn Ratisbonne – Werder Brême, initialement prévu mardi à 18h30 mais reporté à une date ultérieure après la mise en quarantaine de l’ensemble de l’effectif du club bavarois.

Les quarts de finale

Mardi 2 mars 2021

Jahn Ratisbonne – Werder Brême : reporté

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund : 0-1

Mercredi 3 mars 2021

Rot-Weiss Essen – Holstein Kiel

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

