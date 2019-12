Rolser et Rall sélectionnées face à l’Islande et aux Îles Féroé

Horst Hrubesch, sélectionneur de la Nationalmannschaft féminine, a appelé 22 joueuses pour les deux matchs décisifs en vue de la qualification pour la Coupe du 2019 qui auront le 1er et le 4 face à l’Islande et aux Îles Féroé. Aux côtés de Nicole Rolser et Maximiliane Rall, qui n’ont pour le moment encore jamais joué avec la Nationalmannschaft A, Felicitas Rauch et Carolin Simon font elles leur retour en sélection. Cinq joueuses écartées des terrains sur blessure ou maladie manquent à l’appel. Il s’agit de Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyonnais), Hasret Kayikci (SC Freiburg), Kathrin hendrich, Simon Laudehr (toutes deux du Bayern Munich) et de Lena Petermann (FFC Turbine Potsdam).

La liste dévoilée par Horst Hrubesch se construit en effet autour d’un noyau de joueuses qui mi-apût ont pu effectuer le stage d’entraînement de trois jours à Harsewinkel. Ce stage, prévu en dehors des périodes réservées aux sélections, a pu avoir lieu grâce à l’accord des clubs des différentes joueuses sélectionnées et grâce au fait que la Coupe du Monde U20 se dispute actuellement en France et que la Bundesliga féminine ne reprend ses droits que le 16 septembre prochain.

Horst Hrubesch : « Les conditions du camp d’entraînement étaient importantes pour pouvoir se faire une idée sur les joueuses, optimiser les processus et pouvoir visualiser à nouveau les idées de jeu que nous avions mis en place lors de notre dernier rassemblement. Nous voulons nous servir de ça pour progresser et nous voulons maintenant nous concentrer tout en nous préparant pour ces matchs de qualification de façon sereine et détendue. »

Hrubesch : « Les joueuses savent ce qui les attend »

La Nationalmannschaft féminine occupe actuellement la deuxième place du groupe 5 avec 16 points derrière l’Islande qui compte elle seulement un point de plus que les Allemandes après six journées disputées sur huit. Seule l’équipe terminant à la première place se qualifie pour la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France. Des play-offs auront lieu en octobre et en novembre afin de départager les quatre meilleurs deuxièmes des sept groupes de qualification.

Horst Hrubesch : « Les joueuses savent ce qui les attend face à l’islande et aux Îles Féroé et elles savent ce qu’elles doivent améliorer par rapport au match aller et que nous sommes sur la bonne voie. Dernièrement au mois de juin, nous avons vu que nous pouvions inverser le cours d’un match avec brio après avoir été menés au score. C’est ce que nous avons réussi à faire notamment face au Canada. Les impressions recueillies il y a une semaine lors de notre stage d’entraînement ont été également positives. Notre équipe est capable de disputer de se qualifier haut la main pour la prochaine Coupe du Monde, je suis convaincu qu’elle prendra le meilleur sur l’Islande. »