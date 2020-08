Robin Koch rejoint Leeds United

L’international allemand Robin Koch quitte le club de Bundesliga du SC Fribourg pour la Premier League et le promu Leeds United. Le joueur de 24 ans a signé un contrat jusqu'à l'été 2024.

Le défenseur a été transféré du FC Kaiserslautern à Fribourg en août 2017 et a depuis disputé 87 rencontres sous les couleurs du Sport-Club. Il compte deux sélections en équipe d’Allemagne et a de nouveau été appelé par Joachim Löw pour les rencontres de Ligue des nations contre l'Espagne jeudi et la Suisse dimanche prochain.

« J'ai pris ma décision en pleine conscience. Malgré des offres d'autres clubs, le projet sportif de Leeds était unique pour moi. La perspective d’évoluer sous la direction d'un entraîneur aussi brillant que Marcelo Bielsa tout en jouant en Premier League, cela a été décisif dans ma prise de décision. »