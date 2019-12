Robin Koch et Sebastian Rudy également appelés

Après Suat Serdar dimanche, le sélectionneur Joachim Löw a rendu publique ce lundi sa décision de sélectionner Sebastian Rudy et Robin Koch pour les deux rencontres internationales à venir, afin de faire face aux forfaits de dernière minute.

Les deux joueurs sont attendus mardi matin à Dortmund, où l’équipe se prépare pour les rencontres face à L’Argentine (9.10, 20h45) et contre l’Estonie (13.10, 20h45). Dimanche, Toni Kroos et Jonas Hector avaient averti le sélectionneur qu’ils seraient indisponibles pour ces deux parties. La liste des blessés s’est malheureusement allongée aujourd’hui, puisque ce sont Matthias Ginter et Timo Werner qui ont annoncé qu’ils ne pourraient pas non plus prendre part aux deux rencontres.