Robert Enke : journée d’action à tous les échelons du football allemand

Ce dimanche 10 novembre marque le 10e anniversaire de la mort de Robert Enke, gardien international allemand tué par la dépression. La Fédération allemande de football (DFB) et la fondation Robert-Enke-Stiftung, avec le soutien de la Ligue allemande de football (DFL) et des ligues régionales, lancent à ce titre un signal fort. Les matchs de football qui seront joués ce dimanche à travers le pays seront non seulement l’occasion d’honorer la mémoire de Robert Enke, mais aussi d’attirer l’attention sur la maladie grave qu’est la dépression.

Tous les clubs de football allemands, de la Bundesliga aux championnats de districts, sont ainsi appelés à prendre part à cette journée d’action. Les clubs ayant joué vendredi et samedi étaient également invités à y prendre part, comme ce fut le cas samedi soir avant le coup d’envoi du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, suivi par environ 900 millions de téléspectateurs à travers le monde.